全國童軍服務日超過4000人參與
中華民國童軍總會今天在陽明山苗圃童軍露營場舉辦「童力永續，守護家園」全國童軍服務日北區示範活動。
150位童軍齊聚陽明山童軍營地，透過淨山行動與環境視察，培養青少年學習山林永續與生態保育的意識，共同守護藴育我們的這塊土地。
中華民國童軍總會高國倫理事長勉勵童軍夥伴，透過持續推動每年童軍服務日，讓更多青少年與社會大眾看見童軍在公共服務的力量，實踐童軍扶助他人，服務社會的諾言。今年的主題是「童力永續，守護台灣」，我們應該愛護自然，守護環境。這次服務日北部示範活動在陽明山舉行淨山，與中華民國童軍有很深的淵源，因為童軍營地就在陽明山上，是童軍的家，是要重視、珍惜及守護的家園。
陽明山國家公園志工聯誼會會長黃華敦會也感謝童軍，為陽明山上的山林環境保育做出的努力。
淨山活動結束後，童軍夥伴分享心得。他們說，雖然是淨山，但過程像是一場充滿挑戰的登山運動。一路上山徑陡峭，每個人都咬牙堅持，能共同完成任務真的不容易。當他們看到沿途被隨意丟棄的寶特瓶時，更深刻體會到「隨手撿垃圾、環保愛地球」的重要。
中華民國童軍總會為將童軍銘言是，「準備、日行一善、人生以服務為目的」，為了化為實際行動，關心社會需要，保護生態環境，結合聯合國SDGs17項永續發展目標，每年 12月第一周周日，為全國童軍服務日，今年邁入第六年，高達近4000人共襄盛舉，每年參與人數穩定成長，近兩年維持4000人以上，堪稱每年中華民國童軍的年度盛事。
響應今年服務日主題「童力永續，守護家園」，全台童軍團在當地社區發起服務行動，中區示範活動在彰化芳苑海岸發起淨灘行動、南區示範活動在高雄鼓山哨船頭公園舉辦海洋保育與無痕山林議題相關闖關活動、東區示範活動發起響應光復災後復甦公益義賣活動，共同為環境保育盡份心力。
