全國童軍服務日超過4000人參與

中華民國童軍總會今天在陽明山苗圃童軍露營場舉辦「童力永續，守護家園」全國童軍服務日北區示範活動。

150位童軍齊聚陽明山童軍營地，透過淨山行動與環境視察，培養青少年學習山林永續與生態保育的意識，共同守護藴育我們的這塊土地。

中華民國童軍總會高國倫理事長勉勵童軍夥伴，透過持續推動每年童軍服務日，讓更多青少年與社會大眾看見童軍在公共服務的力量，實踐童軍扶助他人，服務社會的諾言。今年的主題是「童力永續，守護台灣」，我們應該愛護自然，守護環境。這次服務日北部示範活動在陽明山舉行淨山，與中華民國童軍有很深的淵源，因為童軍營地就在陽明山上，是童軍的家，是要重視、珍惜及守護的家園。

陽明山國家公園志工聯誼會會長黃華敦會也感謝童軍，為陽明山上的山林環境保育做出的努力。

淨山活動結束後，童軍夥伴分享心得。他們說，雖然是淨山，但過程像是一場充滿挑戰的登山運動。一路上山徑陡峭，每個人都咬牙堅持，能共同完成任務真的不容易。當他們看到沿途被隨意丟棄的寶特瓶時，更深刻體會到「隨手撿垃圾、環保愛地球」的重要。

中華民國童軍總會為將童軍銘言是，「準備、日行一善、人生以服務為目的」，為了化為實際行動，關心社會需要，保護生態環境，結合聯合國SDGs17項永續發展目標，每年 12月第一周周日，為全國童軍服務日，今年邁入第六年，高達近4000人共襄盛舉，每年參與人數穩定成長，近兩年維持4000人以上，堪稱每年中華民國童軍的年度盛事。