快訊

男到女研究生家幫打蟑螂卻因「1舉動」挨告判賠 律師：侵害隱私權

講座亂象／學生滑手機、學校不用心 名師拒絕校園演講

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

全國童軍服務日超過4000人參與

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
全國童軍服務日在全台舉行，有超過4000位童軍夥伴參與。圖片提供/中華民國童軍總會
全國童軍服務日在全台舉行，有超過4000位童軍夥伴參與。圖片提供/中華民國童軍總會

中華民國童軍總會今天在陽明山苗圃童軍露營場舉辦「童力永續，守護家園」全國童軍服務日北區示範活動。

150位童軍齊聚陽明山童軍營地，透過淨山行動與環境視察，培養青少年學習山林永續與生態保育的意識，共同守護藴育我們的這塊土地。

中華民國童軍總會高國倫理事長勉勵童軍夥伴，透過持續推動每年童軍服務日，讓更多青少年與社會大眾看見童軍在公共服務的力量，實踐童軍扶助他人，服務社會的諾言。今年的主題是「童力永續，守護台灣」，我們應該愛護自然，守護環境。這次服務日北部示範活動在陽明山舉行淨山，與中華民國童軍有很深的淵源，因為童軍營地就在陽明山上，是童軍的家，是要重視、珍惜及守護的家園。

陽明山國家公園志工聯誼會會長黃華敦會也感謝童軍，為陽明山上的山林環境保育做出的努力。

淨山活動結束後，童軍夥伴分享心得。他們說，雖然是淨山，但過程像是一場充滿挑戰的登山運動。一路上山徑陡峭，每個人都咬牙堅持，能共同完成任務真的不容易。當他們看到沿途被隨意丟棄的寶特瓶時，更深刻體會到「隨手撿垃圾、環保愛地球」的重要。

中華民國童軍總會為將童軍銘言是，「準備、日行一善、人生以服務為目的」，為了化為實際行動，關心社會需要，保護生態環境，結合聯合國SDGs17項永續發展目標，每年 12月第一周周日，為全國童軍服務日，今年邁入第六年，高達近4000人共襄盛舉，每年參與人數穩定成長，近兩年維持4000人以上，堪稱每年中華民國童軍的年度盛事。

響應今年服務日主題「童力永續，守護家園」，全台童軍團在當地社區發起服務行動，中區示範活動在彰化芳苑海岸發起淨灘行動、南區示範活動在高雄鼓山哨船頭公園舉辦海洋保育與無痕山林議題相關闖關活動、東區示範活動發起響應光復災後復甦公益義賣活動，共同為環境保育盡份心力。

全國童軍服務日北區示範活動，在陽明山苗圃童軍營地舉行淨山活動，最後登上七星山。圖片提供/中華民國童軍總會
全國童軍服務日北區示範活動，在陽明山苗圃童軍營地舉行淨山活動，最後登上七星山。圖片提供/中華民國童軍總會

童軍 陽明山 永續

延伸閱讀

賴總統中華民國團結說 游淑慧曝真相：做不到稱吹牛不做

賴總統改口沒台獨必要 鄭麗文：國際壓力下自己找台階

賴總統指「中華民國」有助團結台灣 民眾黨：僅突顯執政無能本質

影／賴總統改口留中華民國、沒台獨必要 鄭麗文嗆：那廢除台獨黨綱

相關新聞

醫療奉獻獎得主連文彬辭世、曾任李登輝總統醫療小組召集人 台大悼念

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬昨天晚間辭世，享壽九十九歲，他曾任前總統李登輝醫療小組召集人長達十二年，退休時將400...

第1波冷空氣南下 粉專：3區有局部大雨

北部民眾應該感受到變天了，下雨且氣溫下降。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天上半天開始，東北季風就會增強，本周第1波...

一代御醫連文彬辭世 回憶照顧李前總統「是我最榮幸的一個時期」

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬於六日晚間辭世，享壽九十九歲。連文彬是國內心臟醫學權威，台大第一例成功開心手術，便是他...

上路滿月 假日輕急症中心看診人數偏低

周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）上路滿月，就醫人數偏低，六都十三處臨時急診場域一個月約收治一千五百多人，如以平均每月預...

單車騎上斑馬線 北市1天4罰單

鼓勵綠色運具，各地積極推動YouBike政策，常有自行車族搞不清穿越馬路規定，騎上斑馬線挨罰。北市今年1至10月累計開8...

38歲女打瘦瘦針體重不減反增 醫揭「這原因」害她胖

瘦瘦針因顯著減重效果暴紅，隨之而來副作用常被忽略，38歲丁姓女子生完孩子體重回不去，為了瘦得快，前往診所施打俗稱「瘦瘦針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。