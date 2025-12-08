快訊

天冷吃鍋要注意！營養師曝火鍋料4大隱藏危機 選錯食材傷腎又過敏

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏指出吃2到3顆火鍋料熱量就破表，加工食品更可能造成腎臟負擔、心血管疾病等風險。 圖／AI生成
營養師高敏敏指出吃2到3顆火鍋料熱量就破表，加工食品更可能造成腎臟負擔、心血管疾病等風險。 圖／AI生成

天氣冷許多民眾會吃熱騰騰的火鍋來暖身。營養師高敏敏發文，分享許多常見火鍋料的熱量，指出吃2到3顆火鍋料熱量就破表，加工食品更可能造成腎臟負擔、心血管疾病等風險，提醒民眾「少吃加工、多吃原型」，才能吃得又暖又健康。

高敏敏在臉書發文，表示吃火鍋時鍋內的火鍋料必不可少，很多人喜歡貢丸或米血糕，更有人喜歡吸滿湯汁的油條，但其實這些火鍋料都是「熱量陷阱」，吃鍋時開心之餘也要懂得挑火鍋料，才會吃得安心。

高敏敏列出的火鍋料中，熱量最高的是油條（27g），高達148kcal；其次是炸豆皮（20g）95kcal；百頁豆腐（40g）91kcal；魚包蛋一個熱量68kcal；米血糕（35g）熱量65kcal。

高敏敏提到，食用平均2到3顆火鍋料熱量就破百，且加工食品還有4個隱藏危機：

1.腎臟負擔、水腫

高鈉加工食品容易造成腎臟負擔或水腫。

2.心血管疾病風險升

火鍋料為了增添彈牙或濃郁口感，內含的飽和脂肪或氫化油長期恐致血脂上升、血管健康亮紅燈。

3.澱粉比例過高致發胖

魚漿類食品澱粉比例過高，營養密度低，且難有飽足感，容易讓身體發胖。

4.易刺激腸胃與皮膚

加工品常含色素、防腐劑、黏稠劑等添加物，更可能讓敏感族群產生搔癢、腸胃不適或過敏反應

高敏敏建議，可以將火鍋內的炸豆皮換成新鮮豆皮、蟹味棒改成真蟹肉、蛋餃改成新鮮雞蛋、米血糕換成適量的飯或麵，更可以將食材放進清湯煮，避免油脂融入湯底，對身體負擔較低。

高敏敏最後提醒，吃火鍋不怕變胖的重點在於「少加工、多原型」，湯底清爽、食材單純才能吃得健康又溫暖。

火鍋 營養師 腎臟 心血管疾病 食材 水腫 過敏反應

