第1波冷空氣南下 粉專：3區有局部大雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
東北季風增強，北部、東半部轉雨降溫。聯合報系資料照
北部民眾應該感受到變天了，下雨且氣溫下降。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天上半天開始，東北季風就會增強，本周第1波冷空氣正式南下影響，迎風面環境水氣同步逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區會有陣雨，並有局部大雨發生機會；桃竹及花東地區也有局部零星陣雨，至於苗栗以南地區則繼續維持為多雲到晴天氣。

氣溫方面，「林老師氣象站」表示，北部及宜蘭地區天氣轉為濕涼，白天高溫只剩下21至23度，中南部及花東地區25至29度之間。各地早晚低溫下降至15至19度，沿海空曠地區會再低個1至2度，早出晚歸請適時增添衣物。

「林老師氣象站」指出，由於今日東北風增強，氣壓梯度明顯增大，桃園至台南、恆春半島及各離島都有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生機率；東半部及恆春半島沿海也有長浪發生機率，呼籲民眾注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

恆春 氣溫

