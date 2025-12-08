聽新聞
0:00 / 0:00
第1波冷空氣南下 粉專：3區有局部大雨
北部民眾應該感受到變天了，下雨且氣溫下降。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，今天上半天開始，東北季風就會增強，本周第1波冷空氣正式南下影響，迎風面環境水氣同步逐漸增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區會有陣雨，並有局部大雨發生機會；桃竹及花東地區也有局部零星陣雨，至於苗栗以南地區則繼續維持為多雲到晴天氣。
氣溫方面，「林老師氣象站」表示，北部及宜蘭地區天氣轉為濕涼，白天高溫只剩下21至23度，中南部及花東地區25至29度之間。各地早晚低溫下降至15至19度，沿海空曠地區會再低個1至2度，早出晚歸請適時增添衣物。
「林老師氣象站」指出，由於今日東北風增強，氣壓梯度明顯增大，桃園至台南、恆春半島及各離島都有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生機率；東半部及恆春半島沿海也有長浪發生機率，呼籲民眾注意安全。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言