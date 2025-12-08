入冬最強冷空氣周六下午抵達 吳德榮：低溫挑戰10度以下

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今東北季風逐漸增強，迎風面基隆、北海岸及東半部地區降雨增加，氣溫下降。本報資料照片
今東北季風逐漸增強，迎風面基隆、北海岸及東半部地區降雨增加，氣溫下降。本報資料照片

本周有兩波冷空氣，周末那波挑戰入冬最強。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今天上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。

今各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度及東部12至26度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩；北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

周三、四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。周四晚至周五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

周末冷空氣方面，吳德榮說， 最新歐洲模式模擬調整為：周六(13日)下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；氣溫逐漸下降。下周日、一(14、15日)乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷。最新模擬冷空氣的強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 天氣動態

