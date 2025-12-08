醫療奉獻獎得主連文彬辭世 曾任李登輝總統醫療小組召集人 台大悼念
醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬昨天晚間辭世，享壽九十九歲，他曾任前總統李登輝醫療小組召集人長達十二年，退休時將400多萬退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」。台大醫學院長吳明賢在臉書貼文悼念恩師，表示連文彬對待病人的慈悲與耐心，是他最早對「醫者」二字深刻的體會。
連文彬是國內心臟醫學專家，尤其是心臟電氣生理學和風濕性心臟病等研究，被譽為台灣先驅，專精於心血管病人開心手術前的心導管檢查、心血管攝影檢查，對台大心臟外科開心手術發展有深遠影響。他於於2019年獲得醫療奉獻獎，當時高齡92歲的仍在看診，當時就可能是全國醫學中心年紀最大的看診醫師。
連文彬曾為前總統李登輝「御醫」，從民國77到89年，在卸除召集人一職時，獲頒勳章證書，他也說照顧李前總統是他最榮幸的一個時期。
吳明賢臉書貼文表達大醫學院全體師生和醫療同仁，對連文彬的離去的哀痛與不捨，追思全文如下：
在這個令人深感哀痛的時刻，我代表醫學院全體師生與醫療同仁，沉痛追思我們敬愛的前輩——連文彬教授。他於昨天晚上離世，不僅是醫界的重大損失，更讓所有曾受他教誨、受他照護、受他啟發的人，心中留下難以言喻的感受！
我對連教授的記憶，跨越了我人生不同的階段。在我還是醫學生的時候，他已經是遠近馳名的「囝仔仙」。那時候，親友若有人懷疑有心臟問題，總會拜託我幫忙向連教授加號。即使門診總是人滿為患，他仍盡力照顧每一位病患，從不讓人感受到一絲不耐。那份慈悲與耐心，是我最早對「醫者」二字的深刻體會。
後來我成為內科住院醫師，連教授是我們的內科主任。病房迴診時，無論遇到多棘手、複雜的個案，他總能舉重若輕、條理分明地分析問題，彷彿再困難的臨床挑戰，在他眼中都能找到解方。
而最讓我難忘的，是他在迴診結束後，總會雲淡風輕地對我們說一句：「留點時間去喝咖啡，思考清楚後再行動。」這不是一句輕鬆的玩笑，而是一種深刻的提醒——醫師的決策，不能只靠忙碌與直覺，而需要沉澱、反思與清晰的判斷。這句話陪著我走過無數個夜班、無數個艱難的臨床抉擇，也成為我後來教導年輕醫師時最常引用的智慧。
連教授的專業、風範與胸懷，塑造了台灣心臟醫學的重要基石。他的學生遍布各地，他的理念深植人心，他的身影更是許多人行醫道路上的指引。今天，我們失去了一位偉大的醫師、一位卓越的學者、一位溫暖的前輩。但他留給我們的精神、典範與故事，將會長久流傳，成為醫學院與醫界共同的珍貴資產。
願連文彬教授安息。
願他的仁心與智慧，繼續在我們心中發光。
