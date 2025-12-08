醫療奉獻獎得主連文彬辭世 曾任李登輝總統醫療小組召集人 台大悼念

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬昨天晚間辭世，享壽九十九歲，他曾任前總統李登輝醫療小組召集人長達十二年，退休時將400多萬退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」。台大醫學院長吳明賢在臉書貼文悼念恩師，表示連文彬對待病人的慈悲與耐心，是他最早對「醫者」二字深刻的體會。

連文彬是國內心臟醫學專家，尤其是心臟電氣生理學和風濕性心臟病等研究，被譽為台灣先驅，專精於心血管病人開心手術前的心導管檢查、心血管攝影檢查，對台大心臟外科開心手術發展有深遠影響。他於於2019年獲得醫療奉獻獎，當時高齡92歲的仍在看診，當時就可能是全國醫學中心年紀最大的看診醫師。

連文彬曾為前總統李登輝「御醫」，從民國77到89年，在卸除召集人一職時，獲頒勳章證書，他也說照顧李前總統是他最榮幸的一個時期。

吳明賢臉書貼文表達大醫學院全體師生和醫療同仁，對連文彬的離去的哀痛與不捨，追思全文如下：