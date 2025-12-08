聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市湖美夜市開幕 16日發消費券吸客

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

「湖美商展嘉義夜市」是嘉義市最大夜市，2年多前開幕就因用地不符遭裁罰停業，今年丹娜絲颱風重創，多數攤商設備毀損暫停開業，人氣下滑，外界甚至擔心夜市是否落幕？管委會並未放棄，昨證實16日重新開幕，將發放消費券刺激買氣。

管委會主委吳承勳表示，此次風災對攤商衝擊極大，但經營團隊不變，營運方式略作調整，原本每周三、五、六營業，將改為每周二、六營運，以提升場域管理與穩定商機，重新開幕當天，將發放200元夜市消費券共1500份，各攤商也準備多項優惠回饋消費者，例如嘉新肉品香腸推出買香腸送早期1角、5角銅幣的活動，兼具趣味與收藏價值。

湖美商展有上百攤，許多美食廣受相傳，包括牛排、燒烤、烤魷魚、蔥肉餅、香腸、蚵爹、豆乳雞、水果茶等，業者都期待再次凝聚人氣、恢復夜市生機。不過未來改為周二和六營業，有網友認為，才不會和彌陀夜市營業時間強碰。

湖美夜市自2023年5月首次亮相，就引爆人潮，但因不符都市計畫法土地使用分區，遭市府裁罰6萬元後暫停營運，業者隨後提出合法化申請，於同年底獲核准「湖美商展嘉義夜市攤販集中場」設置案，並於2024年1月6日營運，再度吸引滿場人潮，也是嘉縣、市首個取得合法身分的夜市。

至於丹娜絲颱風影響，市府表示，攤商可申請經濟部風災補助，每攤核發1萬元，符合資格者可向市府建設處工商管理科洽詢。

嘉義 夜市

延伸閱讀

嘉市「還淳返樸」李宗霖木雕展 38件新作展現生活溫度

嘉市湖美夜市重新開幕 推1500份200元消費券吸客

嘉市鐵路高架工地挖出地層深處歷史 詩人渡也憂古城記憶埋沒

嘉市員警明年可望加薪 市府支持警政署增列「勤務繁重加成」

相關新聞

北東明後轉涼且降雨機率增 周末另波冷空氣接力「低溫下探14度」

周末2天天氣穩定，但明天起東北季風增強，北台灣明顯轉涼且降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天北部、宜蘭轉涼，迎...

醫療奉獻獎得主連文彬辭世 曾任李登輝總統醫療小組召集人 台大悼念

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬昨天晚間辭世，享壽九十九歲，他曾任前總統李登輝醫療小組召集人長達十二年，退休時將400...

慢病好日子／腎病無聲卻致命 抽血驗尿揪早期異常

全台約有273萬名慢性腎臟病患者，等於每8人就有1人罹病，其中超過8成患者因沒有明顯症狀而未接受治療。

健康你我他／體驗一次美一回 醫美是條不歸路

人到中年，每每攬鏡自照，感嘆韶華易逝，時光難留，不知何時悄悄添了幾條細紋、幾縷白髮。

健康主題館／告別腕隧道症候群 不再睡到麻痛醒來

張太太剛退休，成了全職家庭主婦，為了把家裡整理得乾淨漂亮，免不了常常擰抹布、刷東西。近幾個月她發現兩手偶爾會麻，大多在指...

健康名人堂／醫院評鑑 應成為促進醫療創新與專業發展平台

衛福部長石崇良日前指出將檢討醫院評鑑條文，研擬將醫院及教學醫院評鑑周期由現行四年延長至六年。醫界對此全力支持，也期待在更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。