台南鹽水特色公園 公廁無水惹怨

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南鹽水公20特色公園本月1日啟用，吸引親子前往體驗遊玩，卻傳出不少問題，引發質疑施工管理品質。記者萬于甄／攝影
台南鹽水公20特色公園本月1日啟用，吸引親子前往體驗遊玩，卻傳出不少問題，引發質疑施工管理品質。記者萬于甄／攝影

台南鹽水區「公20」特色公園本月1日啟用，具多項親子設施，首周即吸引不少親子前往體驗遊玩，然而卻有家長發現公園內公廁無水可用，馬桶無法沖水而充斥糞水，惡臭難耐，且公園入口指標不清，甚至有人誤闖鄰近的殯葬園區，引發不小爭議。

南市工務局回應，前天接獲反映後立即派員查修，發現供水異常是因自來水總開關遭人誤關，導致廁所無法供水，目前完成清理，並通知專業廠商到場檢查及復原設備，將持續追蹤、力求盡速恢復正常供水；工務局也呼籲，公園內設備開關關乎公共使用，請民眾勿任意操作，以免造成不便。

市議員王宣貿指出，公園啟用才短短幾天，就陸續接獲民眾陳情，包括廁所無供水、環境清潔不足、遮陽設施不足、部分滑梯及滑索不順暢，以及入口動線不佳等問題，影響遊憩品質，他認為市府應全面檢討並盡速改善，確保公園安全與設施品質。

記者昨實地走訪，也一度因指標不清而差點誤入鹽水壽園殯葬園區，公園內親子遊客眾多、小朋友玩樂歡笑聲不斷，熱門的滑軌繩索更吸引不少孩童，親子玩得不亦樂乎，不過公廁現場仍見糞水滿溢、洗手台無水可用，環境惡臭令人不敢靠近。

鹽水公20特色公園占地約2.5公頃，是溪北地區重要大型特色公園之一，總經費超過4千萬元，市長黃偉哲1日出席啟用儀式，不久即問題頻傳，讓外界質疑施工與管理品質。

