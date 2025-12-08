聽新聞
0:00 / 0:00

單車騎上斑馬線 北市1天4罰單

聯合報／ 記者林麗玉葉德正邱瑞杰／連線報導

鼓勵綠色運具，各地積極推動YouBike政策，常有自行車族搞不清穿越馬路規定，騎上斑馬線挨罰。北市今年1至10月累計開885張罰單，連市長蔣萬安也曾拍攝宣傳影片騎YouBike過馬路觸法，民代要求強化宣導及標示，否則誤觸法規將持續發生。

交通局允諾將主動會勘，路口空間可補繪單車穿越線就會畫設。

北市警察局統計，2021年迄今取締自行車不依標線行駛案，2021年132件、2022年171件、2023年349件、2024年529件、今年1至10月885件，近期件數上升，9、10月就有224件，等同一天有4件被罰。

北市為改善自行車與行人友善通行，陸續在條件許可人行道規畫「人車共道」，全市總長300多公里。議員李明賢說，這些人車共道路段，有些穿越路口時僅有斑馬線，沒有自行車穿越道，騎士只能下車牽行過馬路，否則會吃上紅單。李明賢說，許多民眾搞不清楚，市府若不趕快有所作為，開罰爭議將一再發生。

交通局長謝銘鴻說，將主動辦會勘，空間上若可以補繪單車穿越線會趕快做，交工處將加速工程，也會加強宣導，轉角斜坡道也會削平。至於斑馬線是否可視為人車共道延伸，今年6月行文交通部至今未回文。

北市議員詹為元觀察，人車共道標示不清楚，有些路段不連貫，單車族霧煞煞，即便人行道夠寬畫有人車分道，還是有行人走在自行車專用分道上，損害單車路權。他主張，盤點全市道路，還給單車路權，若路幅夠寬，應在道路最外側規畫單車電動車道，避與行人交織。

另，新北YouBike去年起推動違規記點制度，累計至今年7月有131件、停權1件，違規樣態以行駛斑馬線或在非人車共道人行道、騎樓110件最多。

基隆市尚未引進YouBike，也未畫設自行車與行人共道路段。警方說，自行車依現行交通法規要沿著路旁騎行，不能騎上人行道或騎樓，基隆人行空間都不夠了，很難再畫設人車共道。

北市 單車 罰單

延伸閱讀

新北公共自行車違規記點 未依標線行駛最多

人車共道小心吃罰單...蔣萬安都曾誤觸 平均1天4件被罰

基隆5天4行人走斑馬線被撞 雨天又未停讓至少罰1萬8吊扣駕照

綠燈走斑馬線竟被開罰500元！苦主崩潰曝原因：貪快惹禍

相關新聞

北東明後轉涼且降雨機率增 周末另波冷空氣接力「低溫下探14度」

周末2天天氣穩定，但明天起東北季風增強，北台灣明顯轉涼且降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天北部、宜蘭轉涼，迎...

醫療奉獻獎得主連文彬辭世 曾任李登輝總統醫療小組召集人 台大悼念

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬昨天晚間辭世，享壽九十九歲，他曾任前總統李登輝醫療小組召集人長達十二年，退休時將400...

慢病好日子／腎病無聲卻致命 抽血驗尿揪早期異常

全台約有273萬名慢性腎臟病患者，等於每8人就有1人罹病，其中超過8成患者因沒有明顯症狀而未接受治療。

健康你我他／體驗一次美一回 醫美是條不歸路

人到中年，每每攬鏡自照，感嘆韶華易逝，時光難留，不知何時悄悄添了幾條細紋、幾縷白髮。

健康主題館／告別腕隧道症候群 不再睡到麻痛醒來

張太太剛退休，成了全職家庭主婦，為了把家裡整理得乾淨漂亮，免不了常常擰抹布、刷東西。近幾個月她發現兩手偶爾會麻，大多在指...

健康名人堂／醫院評鑑 應成為促進醫療創新與專業發展平台

衛福部長石崇良日前指出將檢討醫院評鑑條文，研擬將醫院及教學醫院評鑑周期由現行四年延長至六年。醫界對此全力支持，也期待在更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。