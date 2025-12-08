單車騎上斑馬線 北市1天4罰單

鼓勵綠色運具，各地積極推動YouBike政策，常有自行車族搞不清穿越馬路規定，騎上斑馬線挨罰。北市今年1至10月累計開885張罰單，連市長蔣萬安也曾拍攝宣傳影片騎YouBike過馬路觸法，民代要求強化宣導及標示，否則誤觸法規將持續發生。

交通局允諾將主動會勘，路口空間可補繪單車穿越線就會畫設。

北市警察局統計，2021年迄今取締自行車不依標線行駛案，2021年132件、2022年171件、2023年349件、2024年529件、今年1至10月885件，近期件數上升，9、10月就有224件，等同一天有4件被罰。

北市為改善自行車與行人友善通行，陸續在條件許可人行道規畫「人車共道」，全市總長300多公里。議員李明賢說，這些人車共道路段，有些穿越路口時僅有斑馬線，沒有自行車穿越道，騎士只能下車牽行過馬路，否則會吃上紅單。李明賢說，許多民眾搞不清楚，市府若不趕快有所作為，開罰爭議將一再發生。

交通局長謝銘鴻說，將主動辦會勘，空間上若可以補繪單車穿越線會趕快做，交工處將加速工程，也會加強宣導，轉角斜坡道也會削平。至於斑馬線是否可視為人車共道延伸，今年6月行文交通部至今未回文。

北市議員詹為元觀察，人車共道標示不清楚，有些路段不連貫，單車族霧煞煞，即便人行道夠寬畫有人車分道，還是有行人走在自行車專用分道上，損害單車路權。他主張，盤點全市道路，還給單車路權，若路幅夠寬，應在道路最外側規畫單車電動車道，避與行人交織。

另，新北YouBike去年起推動違規記點制度，累計至今年7月有131件、停權1件，違規樣態以行駛斑馬線或在非人車共道人行道、騎樓110件最多。

基隆市尚未引進YouBike，也未畫設自行車與行人共道路段。警方說，自行車依現行交通法規要沿著路旁騎行，不能騎上人行道或騎樓，基隆人行空間都不夠了，很難再畫設人車共道。