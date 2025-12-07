UCC上路滿月4／UCC值班醫護盼替急診分流 患者真誠回饋：還好有這裡

為緩解急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」至今上路一個多月，第一線醫護人員感觸很深。負責北市聯醫附設信義門診部、廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖說，之所以犧牲假日到UCC值班，原因是過去在春節時曾在急診值班，「當時，12個小時內，看200多位病人，覺得病人快被壓垮，自己也快被壓垮」，因了解急診醫師的辛勞，願意到UCC值班幫急診一把。

吳岳霖說，醫院急診人力本就吃緊，不可能為了短短幾個連假再養一套人力編制，UCC的概念是在開設門診的情形下，也不強迫醫師排班的前提下，「吸引各路的好漢（醫事人員）前來」，提供醫療服務，且排班時間更有彈性，他希望藉此多幫助病人，讓醫療環境更棒。

吳岳霖指出，最近正在為明年一月班表排班，甚至吸引到一位原本在醫院服務、目前於診所執業的胸腔重症專科醫師，透過醫師公會主動報名加入，也是一種為社區多做一點事的方式。但他也不諱言，目前衛福部給予到UCC的值班醫師，日班薪資為1.5萬元，夜班為2萬元，而護理師為4000元及6000元，也讓醫事人員感到被政府重視，更願意犧牲假日照顧病人。

「真的覺得UCC對民眾很有幫助。」北市聯醫忠孝院區一般內科病房護理長徐筱捷已到UCC支援3次。她認為，UCC服務與病房服務不同，病房患者多是臥床的長者，但UCC就醫患者多為年輕族群，必須與病人不斷的溝通，充滿挑戰。

徐筱捷說，UCC服務也比急診快速、基層診所佳，不需等待過長時間，又能進行X光、血液檢查等。如有名四十多歲女性，因出現感冒症狀，擔心自己是流感，並延誤病情，於某天深夜到UCC就醫並安排快篩診斷，所幸必非流感，隔天還能出差。

徐筱捷說，選擇到UCC就醫患者多半是自己找到的，不論是看媒體報導，就是上網搜尋「假日不想去急診，還有哪裡可以看病？」，甚至有家住木柵的民眾先打電話來問：「今天UCC有開嗎？」，而患者的回饋多半是「還好有這裡，不用去急診就醫」，真正的替急診做好分流。