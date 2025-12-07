UCC上路滿月4／UCC值班醫護盼替急診分流 患者真誠回饋：還好有這裡

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖（左）過去在春節時曾在急診值班，因了解急診醫師的辛勞，願意到UCC值班幫急診一把。本報資料照片
廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖（左）過去在春節時曾在急診值班，因了解急診醫師的辛勞，願意到UCC值班幫急診一把。本報資料照片

為緩解急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」至今上路一個多月，第一線醫護人員感觸很深。負責北市聯醫附設信義門診部、廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖說，之所以犧牲假日到UCC值班，原因是過去在春節時曾在急診值班，「當時，12個小時內，看200多位病人，覺得病人快被壓垮，自己也快被壓垮」，因了解急診醫師的辛勞，願意到UCC值班幫急診一把。

吳岳霖說，醫院急診人力本就吃緊，不可能為了短短幾個連假再養一套人力編制，UCC的概念是在開設門診的情形下，也不強迫醫師排班的前提下，「吸引各路的好漢（醫事人員）前來」，提供醫療服務，且排班時間更有彈性，他希望藉此多幫助病人，讓醫療環境更棒。

吳岳霖指出，最近正在為明年一月班表排班，甚至吸引到一位原本在醫院服務、目前於診所執業的胸腔重症專科醫師，透過醫師公會主動報名加入，也是一種為社區多做一點事的方式。但他也不諱言，目前衛福部給予到UCC的值班醫師，日班薪資為1.5萬元，夜班為2萬元，而護理師為4000元及6000元，也讓醫事人員感到被政府重視，更願意犧牲假日照顧病人。

「真的覺得UCC對民眾很有幫助。」北市聯醫忠孝院區一般內科病房護理長徐筱捷已到UCC支援3次。她認為，UCC服務與病房服務不同，病房患者多是臥床的長者，但UCC就醫患者多為年輕族群，必須與病人不斷的溝通，充滿挑戰。

徐筱捷說，UCC服務也比急診快速、基層診所佳，不需等待過長時間，又能進行X光、血液檢查等。如有名四十多歲女性，因出現感冒症狀，擔心自己是流感，並延誤病情，於某天深夜到UCC就醫並安排快篩診斷，所幸必非流感，隔天還能出差。

徐筱捷說，選擇到UCC就醫患者多半是自己找到的，不論是看媒體報導，就是上網搜尋「假日不想去急診，還有哪裡可以看病？」，甚至有家住木柵的民眾先打電話來問：「今天UCC有開嗎？」，而患者的回饋多半是「還好有這裡，不用去急診就醫」，真正的替急診做好分流。

醫師 病人 患者

延伸閱讀

患者到診就跳欠費警示 急診醫白永嘉：重症來了就是「VIP」得全力救

本季最小！5歲女童染流感3度就醫併發症亡 裝葉克膜也救不回

身體又出狀況？ 「小胖老師」袁惟仁傍晚突緊急送馬偕急診

假日急症中心使用略增 部分據點擬支援春節醫療

相關新聞

北東明後轉涼且降雨機率增 周末另波冷空氣接力「低溫下探14度」

周末2天天氣穩定，但明天起東北季風增強，北台灣明顯轉涼且降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天北部、宜蘭轉涼，迎...

UCC上路滿月3／明年春節9天假 不讓患者睡急診過年 衛福部全面備戰

明年農曆春節長達九天連假，各界關心醫院是否重演今年年初急診壅塞、病人躺滿急診室外走廊的場景。專家指出，衛福部今年比往年更...

UCC上路滿月4／UCC值班醫護盼替急診分流 患者真誠回饋：還好有這裡

為緩解急診壅塞，衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」至今上路一個多月，第一線醫護人員感觸很深。負責北市聯...

UCC上路滿月1／每收治一名患者成本近1.5萬元 專家：這是為未來準備

周日及國定假日輕急症中心（UCC）上路一個多月，就醫人數仍不多。依衛福部健保署統計，新制上路，全國13處UCC，第一周就...

UCC上路滿月2／耶誕節、跨年、春節將至 專家：UCC部署與宣導不能再拖

周日及國定假日輕急症中心（UCC）上路一個多月，看診人數每周以10人、20人速度緩慢增加，與當初「紓解急診壅塞」目標仍有...

新生兒保12萬挑戰 醫：試管補助3.0帶動二寶潮

台灣生育率屢創新低，1至10月新生兒僅9萬多人，面臨「保12萬」挑戰，試管嬰兒補助3.0上路，補助額度最高15萬元。醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。