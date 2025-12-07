UCC上路滿月3／明年春節9天假 不讓患者睡急診過年 衛福部全面備戰

明年農曆春節長達九天連假，各界關心醫院是否重演今年年初急診壅塞、病人躺滿急診室外走廊的場景。專家指出，衛福部今年比往年更加超前部署，除了盤點周日及國定假日輕急症中心（UCC）量能，鼓勵基層診所在春節連假開診，也要求各醫院加開春節特別門診。新光醫院副院長洪子仁說，該院已決定明年春節加開特別門診，並加強調度病房機制，因應急診可能的壅塞情形。

「今年年初急診已經跌倒一次，明年九天的春節連假，不可能允許再跌一跤。」洪子仁說，為防止再度發生醫學中心急診「睡走廊」的畫面，衛福部醫事司今年10月，啟動急診量能盤點計畫，組成專家委員小組，分別到各大醫院急診實地訪視。小組成員包含急診專科醫師、護理代表、醫務管理學者以及建築師等，從急診空間動線、流程設計、床位配置到人力調度，多面向提出改善建議。

身為小組成員的洪子仁說，經盤點後部分醫院收治患者的量能，確實遠超過可容納量能，此壅塞的情形，必須透過加開病床、加快病人住進病房的速度，以降低急診患者待床時間，緩解急診壅塞。

洪子仁表示，因應明年春節期間急診可能壅塞的情形，該院將調整病床與人力配置，不同於往年，明年除夕上午加開一般外科、整形外科、胸腔外科、婦產科各一診，耳鼻喉科三診；初四則加開內分泌科、心臟內科、胸腔內科、一般外科、整形外科、神經外科、耳鼻喉科、婦產科、骨科、眼科等。

另，住院病房方面，新光醫院為因應明年春節連假，考量常規性手術暫停，將開放外科病床30至50床加入調度，一旦急診湧入胸腔科、感染科、腸胃科等需要住院的待床患者過多時，將由值班醫療副院長或總醫師隨時調度病床，關鍵是讓該住院的病人盡快住院，不要在急診待床久候，避免急診區人滿為患。