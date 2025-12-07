UCC上路滿月3／明年春節9天假 不讓患者睡急診過年 衛福部全面備戰
明年農曆春節長達九天連假，各界關心醫院是否重演今年年初急診壅塞、病人躺滿急診室外走廊的場景。專家指出，衛福部今年比往年更加超前部署，除了盤點周日及國定假日輕急症中心（UCC）量能，鼓勵基層診所在春節連假開診，也要求各醫院加開春節特別門診。新光醫院副院長洪子仁說，該院已決定明年春節加開特別門診，並加強調度病房機制，因應急診可能的壅塞情形。
「今年年初急診已經跌倒一次，明年九天的春節連假，不可能允許再跌一跤。」洪子仁說，為防止再度發生醫學中心急診「睡走廊」的畫面，衛福部醫事司今年10月，啟動急診量能盤點計畫，組成專家委員小組，分別到各大醫院急診實地訪視。小組成員包含急診專科醫師、護理代表、醫務管理學者以及建築師等，從急診空間動線、流程設計、床位配置到人力調度，多面向提出改善建議。
身為小組成員的洪子仁說，經盤點後部分醫院收治患者的量能，確實遠超過可容納量能，此壅塞的情形，必須透過加開病床、加快病人住進病房的速度，以降低急診患者待床時間，緩解急診壅塞。
洪子仁表示，因應明年春節期間急診可能壅塞的情形，該院將調整病床與人力配置，不同於往年，明年除夕上午加開一般外科、整形外科、胸腔外科、婦產科各一診，耳鼻喉科三診；初四則加開內分泌科、心臟內科、胸腔內科、一般外科、整形外科、神經外科、耳鼻喉科、婦產科、骨科、眼科等。
另，住院病房方面，新光醫院為因應明年春節連假，考量常規性手術暫停，將開放外科病床30至50床加入調度，一旦急診湧入胸腔科、感染科、腸胃科等需要住院的待床患者過多時，將由值班醫療副院長或總醫師隨時調度病床，關鍵是讓該住院的病人盡快住院，不要在急診待床久候，避免急診區人滿為患。
至於，醫院於跨年、春節期間多適度減少非急症的手術量，釋出病床與護理量能。民間監督健保聯盟發言人滕西華說，衛福部應關注，其釋出量能是否改用在急症與感染相關病人收治，同時評估增設類流感門診，減少病人湧入急診的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言