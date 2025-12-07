UCC上路滿月1／每收治一名患者成本近1.5萬元 專家：這是為未來準備

周日及國定假日輕急症中心（UCC）上路一個多月，就醫人數仍不多。依衛福部健保署統計，新制上路，全國13處UCC，第一周就醫總計255人，截至本周第五周為349人，增幅約37%。就醫輕症症狀多為呼吸道、腸胃道、外傷、發燒等。

六都13處UCC至今開診六次，依前五次總收治人數約1500多人，部分急診輕症中心一整天收治人數仍是個位數，門可羅雀，從數據來看，11月第一個周日開診至明年底，預算3億元，平均每月預算超過2000萬元，換算下來，每收治一名患者，成本近1.5萬元，可說是嚴重賠錢，且根本無法做到「紓解急診壅塞」設置目標。

一位醫界人士認為，健保財務拮据，衛福部還願意花錢成立UCC，恐是想了解那些區域、地區醫院或基層診所可以配合政策，除了讓醫護人員有額外收入，並為未來健保擇優給付的措施預作準備，投入值得扶植的醫療機構。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，新制上路前已知，真正急診壅塞的醫院並不在目前UCC的開設地點附近，無法解決急診壅塞，且上路時間還短，民眾未建立信任感。衛福部應持續推廣，因應年底聖誕節、跨年等大型活動及明年春節傳染病疫情。

負責北市聯醫附設信義門診部的廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖表示，UCC一周只開診一次、地點又是新設的門診部，知名度不高，「但健保署確實花了很多力氣宣傳，在各院所張貼海報，也在健保快易通上設置專區」，有不少病人是周日臨時上網搜尋「假日有沒有門診」，在健保APP上看到UCC，轉而前來就醫。

吳岳霖指出，日前更有二位高齡長者走路踢到東西急不慎跌倒，造成腳趾、手指骨折，過往這類患者到急診就醫，由於非急症症狀，「若直接去大醫院急診，可能需要等一小時以上」，但在 UCC是馬上看診，經X光檢查確定是不需緊急手術的骨折後，現場固定再安排回院追蹤即可。

一名在UCC附近跳舞教室練舞的女性，當晚10點多時，練舞時扭傷腳踝，痛到無法走路。吳岳霖，患者擔心傷勢是腳踝骨折，只好用手機搜尋附近夜間門診，意外找到信義門診部的UCC。其就醫後協助照X光，確認沒有骨折，給予止痛藥與衛教，15分鐘內就可以回家。患者說，「還好有這裡，不然就得去急診排隊」。

「目前最重要的挑戰將是今年的台北市跨年大型活動。」吳岳霖表示，依往年經驗，台北一〇一煙火吸引許多民眾，常有感冒、發燒、腹瀉、酒醉等患者，若能在晚間接住這批輕症患者，才能讓急診多騰出力氣專注重症患者。

UCC是醫療韌性的一環，應多培養基層診所等醫療據點。台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，應避免如新冠疫情時，醫院急診湧入大量快篩、輕症等患者，爆發急診壅塞情形，此是為未來進行準備。因此，當UCC就醫人數漸漸增加後，可以進入第二階段「擴點」設立更多的據點，形成更綿密的醫療網絡建立韌性。