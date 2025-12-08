聽新聞
上路滿月 假日輕急症中心 看診人數偏低

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）上路滿月，就醫人數偏低，六都十三處臨時急診場域一個月約收治一千五百多人，如以平均每月預算兩千多萬元計算，收治一名患者成本近一萬五千元。專家建議，應積極宣導，以免春節期間輕症患者仍直衝大醫院急診。

衛福部健保署統計，新制上路，全國十三處ＵＣＣ，第一周就醫總計二五五人，截至第五周也才三四九人，累積十一月共約收治一千五百多人，成效不如預期。就醫患者以呼吸道、腸胃道、外傷、發燒等症狀居多。

依照健保規畫，今年十一月至明年底，ＵＣＣ試辦計畫經費超過三億元，平均每月預算約二一○○萬元，但十一月僅收治一千五百多人，平均每收治一名患者，就需花費近一萬五千元，成本極高，且根本無法做到「紓解急診壅塞」的設置目標。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，ＵＣＣ地點距離急診壅塞的醫學中心都還有一段距離，在開辦之前，就可預知上路後是無法解決急診壅塞；至於收治人數偏低，則與民眾仍不知相關訊息，及缺乏信任感有關，呼籲衛福部積極推廣。

一名不具名的醫界人士認為，在健保財務拮据下，衛福部還願花錢成立ＵＣＣ，應是想了解那些區域、地區醫院或基層診所能夠配合醫療政策，為未來健保擇優給付的措施預作準備，投入值得扶植的醫療機構。

負責北市聯醫附設信義門診部、廣慈長照復健醫療中心營運長吳岳霖表示，ＵＣＣ每周開診一次，且地點是新設門診部，知名度不高，不少病人臨時上網搜尋「假日有沒有門診」，或在健保ＡＰＰ得知到ＵＣＣ訊息，轉而前來就醫。

「ＵＣＣ對民眾很有幫助。」上個月支援三次假日門診的北市聯醫忠孝院區一般內科病房護理長徐筱捷說，相較於大醫院急診，輕症患者到這接受治療，不僅節省時間及醫療費用，且進行Ｘ光、血液檢查無須排隊，患者滿意度極高。

