防急診爆滿 醫院春節將設特別門診
明年農曆春節假期九天，為避免重演今年年初各大醫院急診患者滿到爆的窘境，衛福部醫事司日前啟動急診量能盤點計畫，委請專家委員小組至各醫院急診實地訪視，另要求各醫院加開春節特別門診，也鼓勵基層診所於春節多多開診。
「今年年初急診已經跌倒一次，明年九天春節連假不可再跌一跤。」新光醫院副院長洪子仁說，為防止再發生急診「睡走廊」畫面，醫事司今年十月聘請急診專科醫師、護理界代表、醫務管理學者及建築師等專業人士組成委員小組，至各大醫院急診實地觀察急診空間動線、流程設計、床位配置到人力調度等，陸續提出改善建議。
往年各大醫院春節門診僅限於內、外、兒、婦等科別，在衛福部要求下，加開了許多科別門診，以新光為例，明年除夕上午加開一般外科、整形外科、胸腔外科、婦產科各一診與耳鼻喉科三個門診；初四加開內分泌科、心臟內科、胸腔內科、一般外科、整形外科、神經外科、耳鼻喉科、婦產科、骨科、眼科等。
此外，考量春節期間各大醫院暫停常規性手術，外科病床較空，新光醫院屆時將調度約五十床，一旦急診出現壅塞現象，值班醫療副院長或總醫師即可緊急調度病床，讓待床急診病人盡快住院，不要在急診待床久候，避免急診區人滿為患。
各大醫院將於春節期間開診及釋出病床與護理量能，對此，民間監督健保聯盟發言人滕西華提醒，衛福部應關注釋出量能是否真正能收治急症與感染相關病人，另評估直接設置「類流感」門診，減少呼吸道感染患者湧入急診。
