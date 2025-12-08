聽新聞
0:00 / 0:00

防急診爆滿 醫院春節將設特別門診

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

明年農曆春節假期九天，為避免重演今年年初各大醫院急診患者滿到爆的窘境，衛福部醫事司日前啟動急診量能盤點計畫，委請專家委員小組至各醫院急診實地訪視，另要求各醫院加開春節特別門診，也鼓勵基層診所於春節多多開診。

「今年年初急診已經跌倒一次，明年九天春節連假不可再跌一跤。」新光醫院副院長洪子仁說，為防止再發生急診「睡走廊」畫面，醫事司今年十月聘請急診專科醫師、護理界代表、醫務管理學者及建築師等專業人士組成委員小組，至各大醫院急診實地觀察急診空間動線、流程設計、床位配置到人力調度等，陸續提出改善建議。

往年各大醫院春節門診僅限於內、外、兒、婦等科別，在衛福部要求下，加開了許多科別門診，以新光為例，明年除夕上午加開一般外科、整形外科、胸腔外科、婦產科各一診與耳鼻喉科三個門診；初四加開內分泌科、心臟內科、胸腔內科、一般外科、整形外科、神經外科、耳鼻喉科、婦產科、骨科、眼科等。

此外，考量春節期間各大醫院暫停常規性手術，外科病床較空，新光醫院屆時將調度約五十床，一旦急診出現壅塞現象，值班醫療副院長或總醫師即可緊急調度病床，讓待床急診病人盡快住院，不要在急診待床久候，避免急診區人滿為患。

各大醫院將於春節期間開診及釋出病床與護理量能，對此，民間監督健保聯盟發言人滕西華提醒，衛福部應關注釋出量能是否真正能收治急症與感染相關病人，另評估直接設置「類流感」門診，減少呼吸道感染患者湧入急診。

春節 看診

延伸閱讀

台灣連續2年參與菲律賓外科年會 深化跨國醫療合作

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 紀寶如曝他最新病況

患者到診就跳欠費警示 急診醫白永嘉：重症來了就是「VIP」得全力救

流感變異株「K分支」讓日本流感大爆發 國內疫情估春節前達高峰

相關新聞

北東明後轉涼且降雨機率增 周末另波冷空氣接力「低溫下探14度」

周末2天天氣穩定，但明天起東北季風增強，北台灣明顯轉涼且降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天北部、宜蘭轉涼，迎...

醫療奉獻獎得主連文彬辭世 曾任李登輝總統醫療小組召集人 台大悼念

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬昨天晚間辭世，享壽九十九歲，他曾任前總統李登輝醫療小組召集人長達十二年，退休時將400...

慢病好日子／腎病無聲卻致命 抽血驗尿揪早期異常

全台約有273萬名慢性腎臟病患者，等於每8人就有1人罹病，其中超過8成患者因沒有明顯症狀而未接受治療。

健康你我他／體驗一次美一回 醫美是條不歸路

人到中年，每每攬鏡自照，感嘆韶華易逝，時光難留，不知何時悄悄添了幾條細紋、幾縷白髮。

健康主題館／告別腕隧道症候群 不再睡到麻痛醒來

張太太剛退休，成了全職家庭主婦，為了把家裡整理得乾淨漂亮，免不了常常擰抹布、刷東西。近幾個月她發現兩手偶爾會麻，大多在指...

健康名人堂／醫院評鑑 應成為促進醫療創新與專業發展平台

衛福部長石崇良日前指出將檢討醫院評鑑條文，研擬將醫院及教學醫院評鑑周期由現行四年延長至六年。醫界對此全力支持，也期待在更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。