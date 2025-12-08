健康你我他／體驗一次美一回 醫美是條不歸路

人到中年，每每攬鏡自照，感嘆韶華易逝，時光難留，不知何時悄悄添了幾條細紋、幾縷白髮。

據說醫美可化腐朽為神奇，「美目盼兮，巧笑倩兮」「娉娉嫋嫋十三餘，豆蔻梢頭二月初。」多想留住青春容顏啊。兼職做業配的女兒問我要不要體驗一下醫美？於是懷著興奮的心情隨女兒來到診所，開始我的醫美初體驗。

我做的項目是打肉毒桿菌素，我在意大笑時眼角的魚尾紋，還有皺眉時會出現皺紋，醫師說這些屬於動態紋，可以透過施打肉毒桿菌素改善。

助理先幫我卸妝，消毒臉部。施打前醫師在眼角和眉毛間畫線標記施打部位，以便精準施打，接著分別在眼尾和眉間各打了幾針，有一點點痛但可以忍受，施打後冰敷，以減少不適感。醫師交代施打後3小時不能平躺及低頭，一星期不要去洗三溫暖，以免藥劑擴散影響效果。

一個星期後，神奇的事發生了，魚尾紋，皺眉紋不見了，人也變得有精神，歲月的痕跡被悄悄抹掉了。施打肉毒桿菌素讓我漂亮了大半年，只不過之後慢慢被打回原形，我還是原來的我。

有人說醫美是條不歸路，只有零次和無數次。若是經濟許可我不反對，但對於還沒存夠退休金的我而言，體驗一次就足夠了。我深知能撐起晚年幸福生活的不是醫美，而是健康的身體，以及足夠安心養老的底氣。