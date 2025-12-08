聽新聞
0:00 / 0:00

慢病好日子／腎病無聲卻致命 抽血驗尿揪早期異常

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
隨著生活型態改變，腎病風險族群的年齡層不斷下降。圖／AI生成
隨著生活型態改變，腎病風險族群的年齡層不斷下降。圖／AI生成

全台約有273萬名慢性腎臟病患者，等於每8人就有1人罹病，其中超過8成患者因沒有明顯症狀而未接受治療。

曾競鋒診所院長曾競鋒表示，許多人以為「沒痛、沒腫、沒不舒服」就代表腎臟沒事，等到身體出現疲勞、水腫、泡沫尿、食欲不振等症狀，腎功能往往已嚴重衰退，甚至到了不可逆階段。

曾競鋒在臨床上常見聽信地下電台亂服成藥的長輩，或許多患者對高血壓藥有「一吃就要吃一輩子」的迷思，因而拒絕正規治療。他強調，未控制的高血壓會持續傷害腎臟，導致「高血壓腎病變」，這些行為都可能對腎功能造成不可逆的損傷。

隨著生活型態改變，高血壓、糖尿病等慢性病有年輕化趨勢，使得腎病風險族群的年齡層不斷下降。曾競鋒指出，除了三高患者外，有腎臟病家族史、心血管疾病、痛風、自體免疫疾病，以及肥胖、吸菸、飲食偏鹹、作息不正常者，都屬於高風險族群，應定期接受腎功能檢查。檢查過程相當簡便，只需到內科或家醫科診所進行抽血與驗尿，通常隔天就能取得報告。

國健署已將免費成人健檢的年齡，從40歲下修至30歲，正是意識到早期篩檢的重要性。曾競鋒表示，判斷腎功能是否異常有兩個關鍵指標：一是腎絲球過濾率（eGFR），若持續低於每分鐘60mL就得注意；二是尿蛋白，若呈陽性反應就須進一步檢查。

曾競鋒指出，只要早期發現腎功能異常，即使是慢性腎臟病，透過規律服藥、控制三高、遵循「四不一沒有」：不吃來路不明藥、不抽菸、不憋尿、不熬夜、沒有鮪魚肚；與「三多三少」：多纖維、多蔬菜、多喝水、少鹽、少油、少糖的生活原則，配合新型腎臟藥物，仍能有效延緩腎功能惡化，甚至可推遲洗腎達20年之久。

曾競鋒強調，預防勝於治療，與其等待腎臟無聲地崩壞，不如主動出擊，透過簡單的篩檢掌握腎臟健康狀況，即可擺脫洗腎陰影。

曾競鋒診所院長曾競鋒。圖／曾競鋒提供
曾競鋒診所院長曾競鋒。圖／曾競鋒提供

腎臟病 腎功能 患者 高血壓 洗腎 篩檢 年齡

