健康主題館／告別腕隧道症候群 不再睡到麻痛醒來

聯合報／ 梁蕙雯／台大醫院復健部主任
腕隧道症候群常見於須重複腕部活動的職業，嚴重時疼痛可能延伸到手臂、肩頸。圖／123RF
張太太剛退休，成了全職家庭主婦，為了把家裡整理得乾淨漂亮，免不了常常擰抹布、刷東西。近幾個月她發現兩手偶爾會麻，大多在指尖，晚上睡覺或清晨比較明顯，但甩甩手會比較好，日前晚上手麻卻變得嚴重，只要多做家事，症狀會更明顯，甩手已不見緩解。原來是「腕隧道症候群」找上她。

陳先生同樣是手麻，但整天都麻，在門診發現他手腕有顆突起的痛風石，過去他的尿酸值都很高，沒有控制，開始有痛風石也不以為意，直到手麻才來就醫，經診斷為「腕隧道症候群」。

「腕隧道症候群」是因為正中神經在手腕處受壓所致，常見於中高齡婦女，但也有像張先生一樣的非典型個案。

患者手部常重複用力抓握

腕隧道症候群主要症狀為手指麻，尤其是前三指的指尖，晚上睡覺或清晨比較明顯，有人會麻痛到醒過來，或者白天做特定動作，比如騎機車或拿筷子時特別嚴重，但甩甩手會比較好些。如果神經壓迫嚴重，手指觸覺會變鈍，甚至大拇指根部的肌肉萎縮，手指的精細動作靈巧度變差。

腕隧道症候群常見於中老年人，女性較多，跟日常生活中手部重複用力抓握有關。其他風險族群，包括糖尿病、腎衰竭、甲狀腺低下、類風濕性關節炎、痛風石沉積、手腕曾有骨折、孕婦與體重過重的人。神經傳導是常用來確診與分辨神經受損程度的檢查工具。

治療腕隧道症候群3方法

1.首要減少內外在因素的影響，例如減少重複的手部抓握或重複用力，像是擰毛巾、用力刷洗等動作。若有糖尿病、甲狀腺低下症、或肥胖等內在因素，也要好好控制。

2.如果症狀不嚴重，晚上睡覺時使用豎腕副木，可以改善半夜麻醒或白天的症狀，做一些滑動神經的伸展運動，以及使用超音波或雷射等儀器治療也有助益。

3.另一個相當有效的方式是使用「神經解套注射」，透過超音波定位神經位置，把高濃度葡萄糖水注射到手腕正中神經壓迫的部位，有助於改善神經周圍的沾黏與手麻的症狀。

如果接受以上治療後，麻痛緩解不如預期，或者已有手部肌肉萎縮等症狀，應考慮找整型外科、骨科或神經外科醫師進行手術治療。

手麻是怎麼了？如何解麻痛？

掌管手臂知覺與動作的神經，從頸椎、臂神經叢、到個別神經，任何一處出問題都可能造成手麻。

當出現手麻症狀時，要觀察麻的位置、發生的時間、與動作或姿勢有沒有關係、是否伴隨其他疼痛或無力等症狀，並且尋求復健科或神經科醫師的專業診斷，完整評估檢查，才能對症下藥，避免神經受到永久性損傷，解除手麻危機。

痛風 神經外科 醫師 甲狀腺 糖尿病 超音波 伸展運動

相關新聞

北東明後轉涼且降雨機率增 周末另波冷空氣接力「低溫下探14度」

周末2天天氣穩定，但明天起東北季風增強，北台灣明顯轉涼且降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天北部、宜蘭轉涼，迎...

醫療奉獻獎得主連文彬辭世 曾任李登輝總統醫療小組召集人 台大悼念

醫療奉獻獎得主、台大內科教授連文彬昨天晚間辭世，享壽九十九歲，他曾任前總統李登輝醫療小組召集人長達十二年，退休時將400...

慢病好日子／腎病無聲卻致命 抽血驗尿揪早期異常

全台約有273萬名慢性腎臟病患者，等於每8人就有1人罹病，其中超過8成患者因沒有明顯症狀而未接受治療。

健康你我他／體驗一次美一回 醫美是條不歸路

人到中年，每每攬鏡自照，感嘆韶華易逝，時光難留，不知何時悄悄添了幾條細紋、幾縷白髮。

健康主題館／告別腕隧道症候群 不再睡到麻痛醒來

張太太剛退休，成了全職家庭主婦，為了把家裡整理得乾淨漂亮，免不了常常擰抹布、刷東西。近幾個月她發現兩手偶爾會麻，大多在指...

健康名人堂／醫院評鑑 應成為促進醫療創新與專業發展平台

衛福部長石崇良日前指出將檢討醫院評鑑條文，研擬將醫院及教學醫院評鑑周期由現行四年延長至六年。醫界對此全力支持，也期待在更...

