健康名人堂／醫院評鑑 應成為促進醫療創新與專業發展平台

衛福部長石崇良日前指出將檢討醫院評鑑條文，研擬將醫院及教學醫院評鑑周期由現行四年延長至六年。醫界對此全力支持，也期待在更具彈性的評鑑周期下，推動評鑑制度創新，包括品質指標再設計、智慧醫院評估、ESG與醫療永續、人才培育、跨院資料治理等，讓醫院評鑑成為促進醫療創新與專業發展的平台。

醫策會主辦醫院評鑑已廿二年，醫療品質、病人安全、感控防治等，透過外部標準要求，逐步內化成醫護日常工作思維及品質文化，成為醫護人員每天都在實踐的基本責任。適度延長評鑑周期，不影響品質監測與病人安全，反之能有效減少醫院在文件準備、人力投入與行政負擔上的壓力，讓醫療團隊把更多心力放回病人照護上。

回顧COVID-19期間，醫療機構在疫情艱困時刻，評鑑周期延後至七年，但疫情本身就是一場大型、無預警的「實戰評鑑」，涵蓋跨院轉診、重症照護、醫療資源調度、數據透明、防疫決策等，疫情已驗證醫療成熟度與韌性。如今醫院評鑑延長至六年並非退縮，而是建立在實證基礎之上的制度調整。

延長評鑑周期 減輕行政負擔

台灣醫院品質管理制度已經成熟，內部審查、病人安全通報、跨科品質改善會議、感控稽核等內在機制已常態化進行。評鑑已由「外部壓力」轉為「內在驅動」，醫院文化的真正提升來自制度化的品質意識，而非每四年一次密集準備。延長周期，可以讓評鑑更聚焦在真正影響病人的指標，而不是文件準備的表象工作。

評鑑準備往往需要投入大量行政人力與臨床主管時間，形成「認證壓力」與「文件焦慮」。延長周期可減輕行政負擔，讓資源回流病人照護。醫療專業回歸臨床，讓醫護專注於病人需求、臨床創新與跨院合作，並騰出資源投入醫療教學、人才培育、AI輔助診療等更具長期價值的實務改善。

提升評量方式 而非維持頻率

評鑑制度階段任務完成，進入成熟調整時期，過去廿二年，評鑑推動制度化的品質框架，也形塑病安文化，達成深化臨床品質的階段性任務。當制度成熟後，理應提升「評量方式」而不是維持「頻率壓力」。未來評鑑可朝向指標智能化、動態監測、風險預警與國際接軌，讓評鑑真正扮演制度創新平台，而非行政工作負擔。

健全醫療體系 有彈性更韌性

國際上包含日本、美國的許多州、歐盟醫療認證機構也正進入「延長周期＋動態監管」的新模式，強調以「數據為基礎、風險導向、重視病安文化成熟度」的衡量方式，這也是台灣可接軌發展的方向。延長評鑑周期，我們期待在更有彈性的制度調整下，台灣醫療體系更穩健、更有韌性，並能以病人為中心，持續向前。