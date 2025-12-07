北東明後轉涼且降雨機率增 周末另波冷空氣接力「低溫下探14度」

周末2天天氣穩定，但明天起東北季風增強，北台灣明顯轉涼且降雨機率增加，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天北部、宜蘭轉涼，迎風面有大雨機率，周三至周五東北季風減弱，各地回溫，周六再有另一波冷空氣南下，屆時中部以北低溫僅14度，但是否達到冷氣團等級還需再觀察。

鄭傑仁說，明（8日）起東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有大雨機率，竹苗、花東、恆春半島有零星降雨，苗栗以南則變化不大，以多雲到晴的天氣為主。

周二（9日）桃園以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島仍有降雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有大雨發生機率。

周三（10日）起東北季風減弱，但迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫降雨；周四、周五（11、12日）水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、宜花有局部短暫降雨，大台北平地、桃園、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

溫度部分，鄭傑仁指出，明天東北季風增強，北部、宜蘭明顯轉涼，周三至周五東北季風減弱，各地回溫，但周六又緊接另一波冷空氣南下。

明天至周六（8至13日）各地清晨低溫約16至20度，中南部高溫27至29度，北部、宜蘭明天降至22、23度，周三短暫回暖至28度，周六另一波冷空氣南下，周日（14日）低溫再降至19、20度。

鄭傑仁表示，預估周日清晨中部以北低溫僅14至16度，台北測站約15、16度，目前仍是東北季風等級強度，是否達到冷氣團等級還需再觀察。

另外，鄭傑仁也提及，菲律賓中部目前有一個熱帶性低氣壓TD32，未來發展機會不大，預估會往西至西南西移動，對台灣沒有影響。