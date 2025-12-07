新生兒保12萬挑戰 醫：試管補助3.0帶動二寶潮

快訊

中央社／ 台北7日電
台灣生育率屢創新低，1至10月新生兒僅9萬多人。示意圖／ingimage
台灣生育率屢創新低，1至10月新生兒僅9萬多人。示意圖／ingimage

台灣生育率屢創新低，1至10月新生兒僅9萬多人，面臨「保12萬」挑戰，試管嬰兒補助3.0上路，補助額度最高15萬元。醫師表示，新制滿月已帶動二寶潮，看到「敢生」的變化。

晚婚晚育成趨勢，許多夫妻渴望擁有孩子，但遲遲無法如願，試管嬰兒補助減輕不孕夫妻求子經濟負擔，衛生福利部國民健康署加碼年輕夫妻補助額度、2胎與3胎金額同首胎，及調高療程失敗再嘗試的補助費；每次最高可獲新台幣15萬元，新制於11月1日上路。

新制上路滿月，臨床醫師看到「敢生」的變化，宜蘊醫療生殖中心台北院長廖娸鈞今天在200名試管嬰兒回娘家活動指出，試管嬰兒補助3.0上路後，門診中出現許多想生第2胎的家庭，甚至不少38至40歲族群想藉由補助抓緊時間，「經濟壓力是真實的，補助能讓他們更願意行動」。

女性首胎年齡升至31.65歲，比20年前晚4歲。廖娸鈞提醒，卵巢功能與年齡高度相關，35歲前仍是生育黃金期，38到39歲在臨床上是非常明顯的分界線，建議女性在30歲起，每年定期檢查抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH），了解卵巢儲備量與未來的生育規劃。

試管嬰兒補助不斷升級，助力許多家庭一圓求子夢，但台灣仍有一群人只能尋求海外，花費達台灣2至3倍，即每年近400名女同志。台灣現行人工生殖法規定，人工生殖僅限「夫妻」使用，使得女同志伴侶、單身女性，被排除在人工生殖適用範圍之外，也無法使用任何補助。

宜蘊醫療生殖中心桃園院長朱伯威認為，在少子化嚴重的年代，僅給予異性戀夫妻生育上的支持，願意生育的多元家庭卻無法在台灣完成療程，這絕對是制度的可惜，不論是哪一種類型的家庭，願意生育都應該被支持，期待盡速完成人工生殖法的修法，建立更完善制度。

一名女同志現身分享，回憶2年前決定凍卵，但遲遲等不到修法的曙光，怕錯過生育孩子的最佳時機，決定赴美國求子，歷經2年跨國奔波才順利懷孕生下寶寶，「我們不是不想生，而是不能在台灣生」，盼人工生殖法與時俱進，讓所有家庭都能在台灣迎接新生命。

