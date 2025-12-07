快訊

未來一週2波東北季風 8日北北基宜防大雨

中央社／ 台北7日電
氣象署今天表示，未來一週有2波東北季風。本報資料照片
氣象署今天表示，未來一週2波東北季風，首波明天增強，9日影響，水氣較盛，北北基宜防局部大雨；第2波13日增強，冷空氣較強，中部以北低溫探攝氏15度，局部地區約再低2度。

交通部中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天東北季風增強，9日影響，基隆北海岸、大台北及宜蘭有陣雨，並有局部大雨發生；明天降雨範圍較廣，新竹以北皆有短暫雨，9日略減為桃園以北有短暫雨。

鄭傑仁指出，10日東北季風減弱，各地多雲到晴；11日、12日東北風迎風面水氣略增，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部短暫雨；13日東北季風再增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；14日東北季風影響，但水氣轉乾，以基隆北海岸、大台北山區、東半部有短暫雨為主。

氣溫方面，鄭傑仁表示，12日之前各地低溫約16至19度，局部地區會再低1、2度。高溫部分，明天、9日東北季風增強及影響，北部及宜蘭高溫約22、23度，中南部及花東約25至27度。

鄭傑仁指出，10日東北季風減弱，北部、宜蘭高溫回升達27、28度，中南部及花東約27至29度，各地要留意日夜溫差；11日、12日北部及宜蘭水氣增多，高溫微降1度左右。

鄭傑仁說，13日東北季風再增強，且冷空氣較強，從白天一路降溫至晚間，預估最冷的時間點是14日晚間至15日清晨，中部以北低溫約15至18度，局部地區會再低2度左右；不過目前模式仍在調整，冷空氣強度還有變動的空間。

鄭傑仁提醒，明天清晨苗栗以南地區，10日及11日清晨西半部地區，易有局部霧或低雲，影響能見度；明天、9日隨東北季風增強及影響，東半部沿海及恆春半島注意長浪。

此外，鄭傑仁提到，今天上午在菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓（TD32）生成，由於對流發展較弱，預估未來增強的機會不大，路徑上會穿過菲律賓進入南海，對台灣沒有影響。

東北季風 宜蘭 高溫

