刷手機可搭北捷！明年1月啟用乘車碼 多家行動支付皆可用

台北捷運公司預計明年1月起與公車系統同步開放使用QR乘車碼，將支援市面上常見的LINE Pay、icash Pay等電子支付工具，而信用卡支付反應將先做6個月上線使用測試，預計7月開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。

北捷表示，「閘門電子主單元模組重置案」硬體建置已於10月如期完成；票證服務野已完成招標並同步展開測試，QR乘車碼預計明年1月起與公車系統同步開放使用。

北捷表示，將支援市面上常見TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具，新系統將陸續安排支付業者串接，並與公車系統完成交易、資料傳遞及帳務整合測試，以確保運轉順暢。

北捷說，旅客也可使用實體信用卡，或透過Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應搭乘，新系統依信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試，以確保交易安全無虞。

北捷補充，Apple Pay綁定信用卡的「快速模式ECP」（黑屏過閘）乘車功能，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，於收單銀行完成驗測後開放，預計明年7月，全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP功能。

北捷表示，完成重置更新後的車站閘門，具有支付自由度增加、節省購票時間、減少現金交易等優點。旅客可依照各家銀行或多元支付提供優惠，搭配自身理財習慣自由切換使用，享受更便利的乘車體驗。