⾦牌燒鵝爭霸賽全國11家燒鵝店競爭 台中這家燒鵝店蟬聯3連霸

中華民國養鵝協會今天在國內養鵝最大宗的雲林縣舉辦「2025⾦牌燒鵝爭霸賽」，除邀請台南市福爾摩沙廚藝協會評審，還以現場試吃投票方式讓民眾選出最好吃的燒鵝，入圍的11家燒鵝店大廚師卯足全力端出油香可口的燒鵝，鵝香傳滿場，經評比金牌鵝王成績出爐。

中華民國養鵝協會主辦的「2025⾦牌燒鵝爭霸賽」今天在雲林古坑鄉綠色隧道鵝媽媽驛站登場，來自全國的11名料理高手齊聚競技，用色香味征服群眾和評審的味蕾。農業部畜牧司副司長周志勲希望透過燒鵝競賽，讓民眾了解鵝肉產業從畜牧場到餐桌再到家戶的過程，重新認識國產鵝肉的魅力，強化產銷。

中華民國養鵝協會理事長蔡瑞堂表示，燒鵝爭霸賽邁入第3屆，第一次移師到國內養鵝最大產地的雲林縣舉辦，今年有來自台北、高雄、雲林等11家燒鵝店大廚齊聚爭霸，其中來自台中大甲的鵝邸家燒鵝專賣店，蟬聯兩度金牌，今年再來挑戰3連霸。

蔡瑞堂指出，目前全國每年約銷售約400萬隻鵝，相較於燒鴨名氣及銷售量，燒鵝市場還有成長空間，期待透過推廣能再開拓後端通路。

他說，10年前國內爆發禽流感疫情，重創養鵝產業，經過多年努力已漸回復，目前全國養鵝戶數約有1000戶，不過因飼養環境、飼料價格漲，造成成本增加，所以近年積極透過各種推廣方式，以及加工搭配創意料理來搶攻市場，讓營養又好吃的鵝肉走進每個家庭。

經一番評比，今年燒鵝大賽成績出爐，金牌鵝邸家燒鵝專賣、銀牌高雄福華大飯店「珍珠坊」、銅牌御饌臻品、最佳人氣獎黃禎祥。