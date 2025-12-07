民航局響應國際民航日 機場飛安宣導向下扎根

今天是國際民航日，民航局在松山等6機場舉辦一系列飛安宣導活動，由航站人員向民眾說明機場周邊禁止施放影響飛航安全物體等，並走進機場周邊學校，向學子推廣飛航安全教育。

每年12月7日為國際民航組織（ICAO）訂定的「國際民航日」。ICAO以「為世人打造安全天空與永續未來（Safe Skies & Sustainable Future for All）」為國際民航日宣導主軸，延續在加拿大蒙特婁舉辦第42屆大會主題「安全天空 永續未來（Safe Skies，SustainableFuture）」，呼籲各國共同營造安全、永續且具韌性的全球航空網絡。

交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，正依循ICAO相關決議持續推進國內政策與措施，使台灣民航與國際標準無縫接軌，而為提升全民飛安認知，民航局所屬航空站也舉辦了系列飛安宣導活動。

民航局表示，台北松山、高雄、台中、台南、澎湖及嘉義等機場舉辦一系列飛安宣導活動，由航站人員向民眾說明機場周邊禁止施放影響飛航安全物體、無人機操作規範、跑道與滑行道安全等，同時也走進機場周邊學校，向青年學子推廣飛航安全教育，從源頭扎根安全文化。

民航局指出，面對航空運量快速增長及新型飛航活動蓬勃發展趨勢，民航局與國籍航空業者積極攜手合作，精進安全管理系統與風險控管機制，並依循ICAO標準與建議措施，適時修訂飛安監理相關法規與指引。

另外，民航局說，亦推動永續航空燃油（SAF）、精進機場節能與減少碳排措施，以提升國內航空公司與機場營運單位永續執行能力，打造安全、韌性及低碳的台灣天空。