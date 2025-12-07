美國不再建議新生兒接種B肝疫苗 專家籲：台灣應加強流行病毒監測
日前美國不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，我國則宣布不跟進。前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒認為，美國此舉「倒行逆施」，恐讓公共衛生出現破口，尤其是美國的新世代疫苗保護出現斷層。另外，台灣應加強防疫監測機制，及擴充實驗室檢驗的能量。
台北醫學大學傑出校友聯誼會今舉辦創新論壇，聚焦生技研發、臨床醫療、社區照護、國際援外、醫美創新等不同領域的觀點。謝文儒橫跨台灣、美國與全球疫情現場的40年公共衛生旅程，長期參與全球重大疫情的病理鑑識與調查，對我國因應全球傳染病疫情具有極大貢獻。
謝文儒指出，面對氣候變遷、人口流動與地緣政治等因素，使傳染病威脅更具跨國性，而科學證據的蒐集與病理解讀，更是全球疫情應變的核心。美國過去1年，公共衛生政策有許多重大改變，包括退出WHO，恐削弱緊急應變能力，以及全球公共衛生資源分配失衡。
謝文儒認為，美國先前建議4歲以下兒童不再接種同時預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹與水痘的四合一（MMRV）疫苗，讓已經得到控制的麻疹疫情再起。而日前美國疾病管制中心預防接種諮詢委員會（ACIP）日前以8比3的比例不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，可說是「倒行逆施」，違背時代潮流。
美國長期居於世界公衛政策領導地位，以「決戰境外」的方式防止重大疫情，保護國民。謝文儒觀察，在新冠肺炎疫情期間，美國的政策變成「退守國內」，甚至出現排外做法。對於長久無法參與WHO的台灣來說，應加強防疫監測機制，這部分已經有不錯的成績，但還要擴充實驗室檢驗的能量。
謝文儒指出，新興流行傳染病一旦傳染開來就容易爆發大流行，造成全球疫情嚴峻。另外，全球有8成以上的新興傳染病是人畜共通或媒介傳染，隨著全球暖化，未來這類傳染病恐怕會更多，尤其是人類過度開發熱帶雨林、增加人類與動物接觸機會，台灣一定要強化實驗室檢驗能力。
