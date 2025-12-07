快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

美國不再建議新生兒接種B肝疫苗 專家籲：台灣應加強流行病毒監測

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒認為，美國這一年來公共衛生政策有許多重大改變，是「倒行逆施」，恐讓公共衛生出現破口。記者廖靜清／攝影
前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒認為，美國這一年來公共衛生政策有許多重大改變，是「倒行逆施」，恐讓公共衛生出現破口。記者廖靜清／攝影

日前美國不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，我國則宣布不跟進。前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒認為，美國此舉「倒行逆施」，恐讓公共衛生出現破口，尤其是美國的新世代疫苗保護出現斷層。另外，台灣應加強防疫監測機制，及擴充實驗室檢驗的能量。

台北醫學大學傑出校友聯誼會今舉辦創新論壇，聚焦生技研發、臨床醫療、社區照護、國際援外、醫美創新等不同領域的觀點。謝文儒橫跨台灣、美國與全球疫情現場的40年公共衛生旅程，長期參與全球重大疫情的病理鑑識與調查，對我國因應全球傳染病疫情具有極大貢獻。

謝文儒指出，面對氣候變遷、人口流動與地緣政治等因素，使傳染病威脅更具跨國性，而科學證據的蒐集與病理解讀，更是全球疫情應變的核心。美國過去1年，公共衛生政策有許多重大改變，包括退出WHO，恐削弱緊急應變能力，以及全球公共衛生資源分配失衡。

謝文儒認為，美國先前建議4歲以下兒童不再接種同時預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹與水痘的四合一（MMRV）疫苗，讓已經得到控制的麻疹疫情再起。而日前美國疾病管制中心預防接種諮詢委員會（ACIP）日前以8比3的比例不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，可說是「倒行逆施」，違背時代潮流。

美國長期居於世界公衛政策領導地位，以「決戰境外」的方式防止重大疫情，保護國民。謝文儒觀察，在新冠肺炎疫情期間，美國的政策變成「退守國內」，甚至出現排外做法。對於長久無法參與WHO的台灣來說，應加強防疫監測機制，這部分已經有不錯的成績，但還要擴充實驗室檢驗的能量。

謝文儒指出，新興流行傳染病一旦傳染開來就容易爆發大流行，造成全球疫情嚴峻。另外，全球有8成以上的新興傳染病是人畜共通或媒介傳染，隨著全球暖化，未來這類傳染病恐怕會更多，尤其是人類過度開發熱帶雨林、增加人類與動物接觸機會，台灣一定要強化實驗室檢驗能力。

台北醫學大學傑出校友聯誼會今日舉辦創新論壇，聚焦分享不同領域的觀點。記者廖靜清／攝影
台北醫學大學傑出校友聯誼會今日舉辦創新論壇，聚焦分享不同領域的觀點。記者廖靜清／攝影

美國 疫情 傳染病

延伸閱讀

「差1歲」恰好成自然實驗！研究曝接種1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

紐時評川普新國安戰略：利益至上、民主靠邊

美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強

日媒：美新國安戰略 尋求力阻中國在區域稱霸

相關新聞

一碰臉頰右耳痛到下巴 東北季風報到「這種痛」連強效止痛藥都壓不住

東北季風南下，氣溫逐漸降低，周末時更可能下探10度，容易導致身體免疫系統混亂。45歲林先生，過去曾得過帶狀皰疹，症狀痊癒...

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

「周休三日」議題近期在國內掀起極大關注，相關提案日前在公共政策網路參與平臺順利通過附議門檻，原定政府須在7日前給予正式回應，但考量議題影響層面廣泛，將展延至明年再行研議。消息一出，隨即引發熱議，有網友發文分析，依照台灣過去推動周休二日的經驗，若真要多休一天，恐怕得面臨「取消國定假日」的殘酷代價，讓不少上班族聽了直搖頭。

氣溫驟降小心睡夢中出事！ 醫曝身體4大求救訊號：恐是猝死前兆

近期氣溫驟降，晚上睡覺時要注意了！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，人在睡眠中會進入「最低防禦狀態」，像是心跳放慢、血壓下降、呼吸反射遲鈍，因此白天還能撐住的身體弱點，往往會在夜裡出現破口，這時碰上寒冷天氣，猝死風險可能就會升高。

美國不再建議新生兒接種B肝疫苗 專家籲：台灣應加強流行病毒監測

日前美國不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，我國則宣布不跟進。前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒認為，美...

宜蘭太平山宜專一線邊坡崩塌搶通 單線雙向通行

太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里處邊坡近期已2次崩塌，未料，今天凌晨4時許同一處邊坡第3度坍塌，造成雙向交通...

罕病「肺動脈高壓」確診平均2年 疲倦、心悸、易喘常被誤認心肺疾病

41歲的羽君在懷孕時，因突發狀況被送醫，心悸、呼吸急促，原以為是孕期併發症，沒想到被診斷為原發性肺動脈高壓（PAH），屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。