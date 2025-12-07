宜蘭太平山宜專一線邊坡崩塌搶通 單線雙向通行

快訊

中央社／ 宜蘭7日電
太平山國家森林遊樂區宜專一線8.5公里今天清晨發生坍方，造成道路雙向受阻，經搶修，下午2時恢復單線雙向通行。圖／宜蘭分署提供
太平山國家森林遊樂區宜專一線8.5公里今天清晨發生坍方，造成道路雙向受阻，經搶修，下午2時恢復單線雙向通行。圖／宜蘭分署提供

太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里處邊坡近期已2次崩塌，未料，今天凌晨4時許同一處邊坡第3度坍塌，造成雙向交通受阻，經搶修，下午2時恢復單線雙向通行。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署上午7時30分啟動封閉措施，初步估計崩落的土方高度約2公尺，造成約40公尺路段交通受影響，經投入人員及機具搶修後，下午2時恢復單線雙向通行，昨天住宿太平山莊的131名遊客，在現場人員戒護下通行。

林保署宜蘭分署集水區治理科長洪順福表示，宜蘭分署已針對這處邊坡整治完成規劃設計，將展開刷坡及掛網等作業，工程已上網招標將於11日開標，得標廠商預計2週內完成前置作業，若一切順利，工程預估明年2月底前完成，屆時可恢復雙向通行，期間將視情況機動管制通行。

宜蘭 太平山 森林遊樂區

