快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

北捷115年1月啟用QR乘車碼 7月起用信用卡也通

中央社／ 台北7日電

台北捷運公司今天表示，預計明年1月起與公車系統同步開放使用QR乘車碼，信用卡乘車同步先做6個月上線使用驗測，預計7月開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘） 功能。

北捷發布新聞說明，「閘門電子主單元模組重置案」已於10月完成硬體建置，票證服務部分，包含QR乘車碼與信用卡乘車，也已完成招標，同步展開測試，預計明年1月起，將與公車系統同步開放使用QR乘車碼。

開放使用QR乘車碼部分，北捷說，將支援市面上常見的TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具，此系統將陸續安排支付業者串接、與公車系統完成交易、資料傳遞及帳務整合測試。

其次是信用卡乘車部分，北捷說，乘客將可使用實體信用卡，或是透過 Apple Pay、Google Pay、SamsungPay 綁定信用卡感應搭乘。新系統依據信用卡安全規範及「台北捷運信用卡票證服務案」契約，將由收單銀行及各國際卡組織分階段進行交易安全驗證及上線測試。

有關Apple Pay綁定信用卡的「快速模式（ECP）」乘車功能部分，北捷說，目前由收單銀行與蘋果公司合作開發中，將在收單銀行完成驗測後開放。測試順利，預計明年7月，全面開放所有銀行信用卡及蘋果手機ECP（黑屏過閘）功能。

北捷重申，「閘門電子主單元模組重置案」重置工程共安裝電子主單元模組1396台、2361組多元支付外掛箱體，除維持原有儲值卡感應功能外，新增QRCode乘車碼與信用卡感應乘車服務，提升支付便利性。

信用 台北捷運 公車

延伸閱讀

影／6女指控變態男北捷中山站外狂掐臀 光頭熱心男幫勒脖壓制

香港信用卡新發卡量跌逾2成 主因這年齡層失業率節節上升

不是優先席也要讓？國二女北捷遭長輩逼起身 母心疼：難道要穿泳衣秀傷口

拆拆拆…北捷優化車廂挨轟 網友怒喊危險：根本意圖使人摔倒

相關新聞

一碰臉頰右耳痛到下巴 東北季風報到「這種痛」連強效止痛藥都壓不住

東北季風南下，氣溫逐漸降低，周末時更可能下探10度，容易導致身體免疫系統混亂。45歲林先生，過去曾得過帶狀皰疹，症狀痊癒...

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

「周休三日」議題近期在國內掀起極大關注，相關提案日前在公共政策網路參與平臺順利通過附議門檻，原定政府須在7日前給予正式回應，但考量議題影響層面廣泛，將展延至明年再行研議。消息一出，隨即引發熱議，有網友發文分析，依照台灣過去推動周休二日的經驗，若真要多休一天，恐怕得面臨「取消國定假日」的殘酷代價，讓不少上班族聽了直搖頭。

氣溫驟降小心睡夢中出事！ 醫曝身體4大求救訊號：恐是猝死前兆

近期氣溫驟降，晚上睡覺時要注意了！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，人在睡眠中會進入「最低防禦狀態」，像是心跳放慢、血壓下降、呼吸反射遲鈍，因此白天還能撐住的身體弱點，往往會在夜裡出現破口，這時碰上寒冷天氣，猝死風險可能就會升高。

美國不再建議新生兒接種B肝疫苗 專家籲：台灣應加強流行病毒監測

日前美國不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，我國則宣布不跟進。前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒認為，美...

宜蘭太平山宜專一線邊坡崩塌搶通 單線雙向通行

太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里處邊坡近期已2次崩塌，未料，今天凌晨4時許同一處邊坡第3度坍塌，造成雙向交通...

罕病「肺動脈高壓」確診平均2年 疲倦、心悸、易喘常被誤認心肺疾病

41歲的羽君在懷孕時，因突發狀況被送醫，心悸、呼吸急促，原以為是孕期併發症，沒想到被診斷為原發性肺動脈高壓（PAH），屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。