手錶監控健康卻害健康 因數據焦慮不值得

監測健康的智慧手錶反而有損心理健康？近日有多項研究發現，雖然智慧手錶可以協助人體監測多樣生理數據（睡眠、血壓、心率與血氧等），但手錶監測不見得準確，且很多人看到數字不理想，反而會更焦慮，讓許多人開始懷疑，太多的監測資訊，加上準確性仍有待加強，人類真的需要這麼多即時資訊嗎？

健檢數據誘發焦慮

根據《英國廣播公司》報導，穿戴式裝置如今是價值數十億英鎊的產業，蘋果、三星、Garmin、華為與谷歌Fitbit如今佔據市場主流，提供多種型號以滿足民眾的需求，包括潛水、跑步、運動等都會用到，還可以監控睡眠、血壓、心率、血氧、血糖值和最大攝氧量等，但也有人質疑，大量的測量數據恐怕讓人們壓力更大。

英國民眾費爾克勞表示，雖然很喜歡蘋果手錶追蹤跑步數據的功能，但在她懷孕的時候，手錶切換成懷孕模式後，卻開始提醒她工作效率不夠高，生完小孩後又提醒她睡眠時間不足，「剛懷孕完要帶寶寶，不用別人說我也知道自己睡不好」，但因為穿戴式裝置很方便，因此也不願脫下，呈現出很矛盾的心態。

憂心忡忡的健康人

曼徹斯特大學數據科學教授皮克指出，雖然監測數據變化可讓民眾提前預知可能的健康風險，但也可能使得手錶佩戴者變成「憂心忡忡的健康人」；臨床心理學家羅斯曼的研究也顯示，20% 佩戴可穿戴技術監測心臟健康的人出現了焦慮，反而是看到手表上的監測結果後心率加快，焦慮更加劇。

《NL Times》提到，也有研究顯示，智慧手錶雖然可以追蹤睡眠，但由於測量結果不準確，常常會引發不必要的擔憂。醫生沃格爾斯表示，焦慮者通常是年輕男性，且應用程式顯示的分數也會影響當天的心情：如果分數高就覺得精神飽滿，分數低則可能產生焦慮，但有可能實際上是沒問題的。

【更多精采內容，詳見 】