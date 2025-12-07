快訊

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

移工大遊行高喊廢除工作年限 不讓「留才」變「流才」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
許多移工團體今天中午於勞動部前集合，舉辦「2015廢除工作年限-移工大遊行」，遊行終點為立法院，出發前現場已聚集數百人。記者李柏澔／攝影
許多移工團體今天中午於勞動部前集合，舉辦「2015廢除工作年限-移工大遊行」，遊行終點為立法院，出發前現場已聚集數百人。記者李柏澔／攝影

許多移工團體今天中午於勞動部前集合，舉辦「2015廢除工作年限-移工大遊行」，遊行終點為立法院，出發前現場已聚集數百人。移工團體及聲援團體表示，33年來台灣對藍領移工設定工作年限，是一個制度性、系統性的人才流失政策，今上街訴求廢除工作年限，讓藍領中階技術人才可以久留台灣，不讓「留才」變「流才」。

移工團體多次於勞動部前抗議指出，勞動部自2022年4月30日起推動「移工留才久用方案」，目的透過勞動條件提高，吸引連續工作6年以上熟練移工留在台灣。然而，政策執行3年半以來，中階移工僅為藍領移工人數的4.7%，而中階政策讓升級的決定權掌握在雇主手裡，也不滿申請轉換中階移工還須支付高額仲介費，呼籲應廢除工作年限。

台灣移工聯盟發言人吳靜如表示，藍領移工在台灣工作年限為12年，許多屆滿年限的移工雖然想繼續留台工作，卻因為年限到了只能無奈離境。近年，政府提出了中階聘僱制度，希望吸引技術熟練的勞工留台，但是否留任並協助移工申請中階，決定權全在於雇主，移工為了留下來，往往只能接受更多不利條件，面對更多被仲介雇主剝削的風險，在工作年限的限制下，移工就像免洗筷般用完即丟。

另根據勞動部近期推出的「跨國勞動力精進方案」，自2026年開始，製造業的中階技術人才人力比率上限，從原本的25%上升到100%，即該企業所聘僱的藍領移工可以全是中階技術人才，但移工來台灣學到了技術、經驗，卻因為「工作年限」而無法續留台灣，只好轉去其他國家。

吳靜如指出，33年來台灣對藍領移工設定工作年限，就是一個制度性、系統性的人才流失政策，如今政府終於發現了過往的政策錯誤，卻推出了跛腳的留才久用方案，就像水池破了一個大洞，卻妄想貼上一塊小紗布就能留住水，這究竟是「留才」「流才」？

