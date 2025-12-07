周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「周休三日」提案通過連署門檻，但政府宣布延後回應。網友憂心若強推此制，恐面臨取消國定假日的代價。示意圖／ingimage
「周休三日」提案通過連署門檻，但政府宣布延後回應。網友憂心若強推此制，恐面臨取消國定假日的代價。示意圖／ingimage

周休三日」議題近期在國內掀起極大關注，相關提案日前在公共政策網路參與平臺順利通過附議門檻，原定政府須在7日前給予正式回應，但考量議題影響層面廣泛，將展延至明（2026）年再行研議。消息一出，隨即引發熱議，有網友發文分析，依照台灣過去推動周休二日的經驗，若真要多休一天，恐怕得面臨「取消國定假日」的殘酷代價，讓不少上班族聽了直搖頭。

一名網友在PTT發文指出，回顧台灣從「周休一日半」過渡到「周休二日」的歷程，不僅耗費多年試辦與調整，最終還配套取消了勞工原有的7天國定假日。原PO認為，如今若要在每周增加一天休假，多數雇主勢必反彈，為了平衝資方成本，政府極可能以「取消現行國定假日」作為對價交換，屆時包括春節、清明節、中秋節等連假恐怕都將不保，讓他忍不住反問：「廣大的上班族們真的願意改成這樣嗎？」

不少網友認同原PO的擔憂，直言「羊毛出在羊身上」，若實施周休三日，很可能參照「歐洲模式」，將原本40小時的工時壓縮在四天內完成，「變成每天工作10小時，你受得了嗎？」、「工時沒減、薪水照領，老闆怎麼可能吞下去？」、「如果要用春節連假來換，那我寧願維持現狀」。

除了工時與假期的交換疑慮，也有網友從政治現實與產業結構分析。有人指出，目前國會呈現「藍白過半」局勢，若在野黨真心想推動，法案理應能順利過關，甚至有人喊出「莫忘32:0」的修法前例；但也有另一派聲音認為，台灣服務業目前正面臨嚴重缺工，「很多店家連月休8天都排不出來了，更別說周休三日」，若貿然實施，恐讓餐飲服務業陷入營運困境。

儘管網路聲浪高漲，但原PO預測，政府即便有意推動，初期也可能僅採取「每月試辦一天」的方式，甚至可能優先從公部門或特定產業開始試行。面對「周休三日」這塊看似美好的大餅，多數網友仍抱持觀望態度，認為在缺乏完善配套與勞資共識前，要在台灣全面落實恐怕還有很長一段路要走。

