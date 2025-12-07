旅遊業碳排占全球8% 觀光協會打造低碳旅遊協助企業ESG

根據聯合國研究指出，旅遊業占全球溫室氣體排放約8%，顯見觀光業也成高碳排行業。為讓旅遊也能跟上全球減碳趨勢，觀光協會也打造低碳旅遊路線，並與地方政府合作，將各地「碎片式」的低碳景點、活動串連起來，不僅創造旅遊商機，還能申請取得國際機構黃金標準碳註銷證明，協會自2024年9月起至今已服務逾800人。

台南市政府本月3日發表3條低碳遊程，均取得「碳註銷」的國際黃金標準（Gold Standard）認證，每人參加可減少60多公斤碳排，而虎頭埤風景區更成為全台第一個完成景區碳盤查、並取得碳註銷證明的場域，可望吸引大企業員旅。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽說明，低碳旅遊是大家都要面對的未來，對觀光旅遊來說，最大的挑戰就是極端氣候，其造成的影響對旅遊衝擊甚大，包含水災、風災、潮汐等，因此，長遠來來，盼民眾旅遊過程能走永續環保路線。

李奇嶽指出，過去觀光業被稱為「無煙囪工業」，但根據聯合國報告指出，每創造1元的觀光產值，平均會排放1公斤溫室氣體，這比製造業平均排放0.8公斤、一般行業平均0.75公斤都來得高，這顯示觀光業並非無煙囪工業，而是高碳排行業。

李奇嶽進一步說，觀光之所以碳排這麼高，主要在於交通（陸海空）的碳排，再來就是住宿及餐飲。若要從上述3大因素減少減少碳排，就須改變民眾旅遊的習慣，像是盡量步行、騎乘自行車、搭乘大眾運輸或駕駛電動車、飲食盡量選擇在地食材避免長途運送、入住環保旅宿自備備品等。

為鼓勵減碳，環境部、觀光署均積極推動相關政策及活動，各地方政府也攜手業者推動相關低碳景點及餐廳。李奇嶽表示，目前台灣多為「碎片式」行程，少了旅遊行程的串連，民眾自行前往減碳效果仍有限，因此才規畫低碳旅遊路線，將散落各地的低碳行程變成團體商業化。

至於協會要如何計算低碳旅遊的碳排？李奇嶽說明，在避免碳排部分，交通可安排行程以步行、騎自行車可抵達的距離為主，若需搭乘就以大眾運輸為優先，點到點的行程不要安排太遠；餐廳可與業者溝通，以在地食材為主減少運輸。

旅宿業才需配合環保清潔政策，甚至是取得綠建築標章；此外，旅遊中行程如民眾DIY活動的耗材等，所有節點及碳排數字都需統計，並交由計算單位盤查、驗算單位核查，之後再向黃金標標準申請碳抵銷。

李奇嶽說，企業若安排上述低碳旅遊，就可將資料放入永續報告書，如上市櫃、被匡列的碳排大戶強制產業鋼鐵業等，對企業來說一大誘因，過去就曾發生，有1萬多人的會展案子，因台灣旅館業拿不出碳排計算，這批人改去曼谷的情況，因此也鼓勵企業多以低碳旅遊路線規畫員工旅遊、家庭日、獎勵旅遊等。

低碳旅遊的碳排計算是由台灣觀光創新協會輔導業者溝通、規畫低碳遊程，統計遊程中所有的碳排並交由專家團隊計算，完成後再由台北城市科技大學永續觀光研究中心驗算，結算下來針對剩餘無法避免的碳排，透過碳權開發商禾豐碳中和有限公司依照碳排公噸數購買碳權，並申請獲得國際黃金標準的碳註銷證明（Carbon Offset），將低碳旅遊的實踐認證化。