快訊

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

低碳遊程逾800人次參與 苗栗減碳路線規劃中

中央社／ 台北7日電

永續旅遊成為趨勢，目前全台在台南、南投等地共有8條獲得認證的低碳遊程，自去年上路以來，已有超過800人次參與，未來還將新增苗栗路線的減碳遊程。

台灣觀光創新協會循巴黎奧運模式（ARO模式），進行產品碳足跡計算，再由台北城市科技大學永續觀光研究中心進行查核，遊程中盡可能減少碳排，選擇低碳排交通運具如電動船、電動輔助自行車，並結合食農教育選擇在地食材，以減少碳足跡。

此外，台灣觀光創新協會將遊程中無法避免的碳排，透過碳權開發商禾豐碳中和有限公司，依照碳排公噸數洽購碳權，並申請獲得國際黃金標準（Gold Standard）的「碳註銷證明」（Carbon Offset），將低碳旅遊的實踐認證化。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽說，雖然觀光業是無煙囪工業，但觀光業每年占全球碳排放約為8%，且每年增加3%，減碳旅遊將是未來重要趨勢。

李奇嶽舉例，日前攜手台南市政府新增的3條低碳遊程，景點包含虎頭埤風景區、十鼓文創園區、水凝膠觀光工廠、關子嶺溫泉等，每條行程可減碳約40%到46%，尤其虎頭埤風景區更是全台首個完成旅客碳足跡計算，並全數取得國際黃金標準核發的碳註銷證明景區。

他表示，若旅客自駕遊虎頭埤風景區、新化老街等低碳旅遊行程，平均1人的碳排放為141.25公斤，而參與低碳旅遊的碳排只有75.76公斤，可每人減少65.49公斤。

李奇嶽說，未來也將新增苗栗低碳旅遊行程，要讓綠色旅遊商品更具市場性。

碳排放 低碳 碳足跡

延伸閱讀

台塑四寶揭曉上月營收 外界關注集團低碳、能源等五大轉型進展

生醫、AI、永續 產業升級三引擎 加速形塑下一波全球競局

影／踏上「藍營鐵板」…苗栗媳婦鄭麗文回婆家 點出藍綠最大差異

萬年溼地群保育有成 屏縣府辦健走帶民眾認識溼地生態

相關新聞

把握今天好天氣！明北部東半部轉雨 北部及宜蘭高溫只剩20度

把握今天好天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，隨著東北季風減弱，白天各地多可見陽光，且氣溫回升，但但明天天氣又有轉變，...

節氣大雪你「補」對了嗎？ 中醫：3種「痺症」體質飲食大不同

今天是節氣大雪，屬於冬季的第三個節氣，亦代表進入「深冬」。中醫師賴俊宏表示，隨著氣溫驟降、濕氣加重，許多「冬病」也蠢蠢欲...

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

「周休三日」議題近期在國內掀起極大關注，相關提案日前在公共政策網路參與平臺順利通過附議門檻，原定政府須在7日前給予正式回應，但考量議題影響層面廣泛，將展延至明年再行研議。消息一出，隨即引發熱議，有網友發文分析，依照台灣過去推動周休二日的經驗，若真要多休一天，恐怕得面臨「取消國定假日」的殘酷代價，讓不少上班族聽了直搖頭。

氣溫驟降小心睡夢中出事！ 醫曝身體4大求救訊號：恐是猝死前兆

近期氣溫驟降，晚上睡覺時要注意了！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，人在睡眠中會進入「最低防禦狀態」，像是心跳放慢、血壓下降、呼吸反射遲鈍，因此白天還能撐住的身體弱點，往往會在夜裡出現破口，這時碰上寒冷天氣，猝死風險可能就會升高。

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

天氣變冷，輕薄保暖的「發熱衣」成為許多民眾冬日必備單品。然而，不少人都有過類似經驗：在室外覺得溫暖舒適，一旦進入暖氣房或擠進捷運車廂，身體卻開始狂冒汗，發熱衣吸汗後變得濕黏，甚至在出汗後反而覺得更冷。對此，網紅「魚漿夫婦」近日分享了一招源自UNIQLO官方推薦的「疊穿秘技」，只要改變穿著順序，就能徹底解決這項困擾。

以為只是胃酸逆流…男子連續嗆咳5個月 一驗竟確診肺癌第3期

肺癌是最常見的癌症之一，一名60多歲男子因胃酸逆流、進食容易嗆咳因而前往就醫，原以為只是胃食道逆流加重，沒想到竟確診肺癌第3期，並合併淋巴轉移。醫師提醒，像是嗆咳、聲音沙啞、頸部緊繃等症狀，都不是逆流造成，而是淋巴腫大壓迫神經的警訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。