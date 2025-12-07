快訊

準備去加油！台灣中油自明(8)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油自明(8)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元。圖／本報資料照片
台灣中油自明(8)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元。圖／本報資料照片

台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。

台灣中油表示，本周受石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)維持明年第一季不增產及俄烏和平談判進展陷入停滯等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.1元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。

