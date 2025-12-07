快訊

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

衣服洗完縮水染色？有洗衣精香味才乾淨？這些錯誤習慣別再犯

農試所研發「大豆鮮味粉」 減鈉減糖高品質低成本

中央社／ 台北7日電

市面上不少以天然食材製造的鮮味粉，價格都不便宜。農業部農業試驗所新成功研發一款「大豆鮮味粉」，不但具減鈉、減糖高品質，且成本極低，盼技術移轉，提供更多健康新選擇。

農試所日前公開這項新研發成果表示，市售調味料的鈉、糖量普遍偏高，市面上天然食材製成的調味粉往往價格不菲，多使用乾香菇、昆布、干貝或乾蝦等昂貴食材磨粉製成，原料成本極高，難以普及。

農試所用獨特發酵工藝，將大豆蛋白轉化為天然鮮味胺基酸，成功研發「大豆鮮味粉」，成本比市售天然鮮味粉便宜很多。

根據農試所提供的資料，依市場行情，乾香菇零售價每公斤約新台幣1000元、昆布約1500元，國產大豆原料批發價僅約60元。

農試所說，大豆本身雖富含蛋白質，若未經特殊工藝處理，難以展現鮮味。「大豆鮮味粉」的技術核心，是利用特定菌種進行接種與控溫發酵熟成，將大豆的蛋白質分解，總游離胺基酸含量由5.16 mg/g大幅提升至56.01 mg/g，提升超過10倍；其中，主要鮮味來源的麩胺酸（Glutamic acid）從0.67 mg/g激增至4.75mg/g。

農試所說，傳統調味料常添加大量鹽分與人工調味劑，例如一般市售鮮味粉鈉含量高達17.2 g/100g，「大豆鮮味粉」鈉含量僅3.0 g/100g；某些市售鮮菇粉含糖量較高，可達70.6 g/100g，「大豆鮮味粉」糖含量僅2.0 g/100g，且蛋白質含量達30.3%，其成分單純，無任何人工化學添加劑，是回應健康飲食議題的最佳解決方案。

另外，相較於調味用的傳統大豆發酵產品如醬油或味噌，農試所說，「大豆鮮味粉」的發酵熟成時間更短，可大幅縮短生產週期，有利業者降低時間與管理成本。

農試所表示，「大豆鮮味粉」技術不僅能作為商用原料，廣泛應用於調理包、湯品、零食點心等，也能滿足家庭健康烹飪需求；目前正式開放食品業者進行「非專屬授權」，盼能透過技術移轉，提供產業界一項高品質、健康且具成本效益的替代方案。

食材 蛋白質

延伸閱讀

美中視訊通話 拉長合作清單 強調推動經貿關係穩定向好

與大陸貿促會座談 美國大豆出口協會CEO：大陸市場對美國大豆至關重要

美農業部長：中國採購美大豆 最快本周簽署

愛吃稀飯配醬瓜？婦吃出「肌少症」腳無力！營養師教1招吃夠蛋白質

相關新聞

把握今天好天氣！明北部東半部轉雨 北部及宜蘭高溫只剩20度

把握今天好天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，隨著東北季風減弱，白天各地多可見陽光，且氣溫回升，但但明天天氣又有轉變，...

節氣大雪你「補」對了嗎？ 中醫：3種「痺症」體質飲食大不同

今天是節氣大雪，屬於冬季的第三個節氣，亦代表進入「深冬」。中醫師賴俊宏表示，隨著氣溫驟降、濕氣加重，許多「冬病」也蠢蠢欲...

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

「周休三日」議題近期在國內掀起極大關注，相關提案日前在公共政策網路參與平臺順利通過附議門檻，原定政府須在7日前給予正式回應，但考量議題影響層面廣泛，將展延至明年再行研議。消息一出，隨即引發熱議，有網友發文分析，依照台灣過去推動周休二日的經驗，若真要多休一天，恐怕得面臨「取消國定假日」的殘酷代價，讓不少上班族聽了直搖頭。

氣溫驟降小心睡夢中出事！ 醫曝身體4大求救訊號：恐是猝死前兆

近期氣溫驟降，晚上睡覺時要注意了！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，人在睡眠中會進入「最低防禦狀態」，像是心跳放慢、血壓下降、呼吸反射遲鈍，因此白天還能撐住的身體弱點，往往會在夜裡出現破口，這時碰上寒冷天氣，猝死風險可能就會升高。

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

天氣變冷，輕薄保暖的「發熱衣」成為許多民眾冬日必備單品。然而，不少人都有過類似經驗：在室外覺得溫暖舒適，一旦進入暖氣房或擠進捷運車廂，身體卻開始狂冒汗，發熱衣吸汗後變得濕黏，甚至在出汗後反而覺得更冷。對此，網紅「魚漿夫婦」近日分享了一招源自UNIQLO官方推薦的「疊穿秘技」，只要改變穿著順序，就能徹底解決這項困擾。

以為只是胃酸逆流…男子連續嗆咳5個月 一驗竟確診肺癌第3期

肺癌是最常見的癌症之一，一名60多歲男子因胃酸逆流、進食容易嗆咳因而前往就醫，原以為只是胃食道逆流加重，沒想到竟確診肺癌第3期，並合併淋巴轉移。醫師提醒，像是嗆咳、聲音沙啞、頸部緊繃等症狀，都不是逆流造成，而是淋巴腫大壓迫神經的警訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。