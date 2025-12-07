把握今天好天氣！明北部東半部轉雨 北部及宜蘭高溫只剩20度

把握今天好天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁上午指出，隨著東北季風減弱，白天各地多可見陽光，且氣溫回升，但但明天天氣又有轉變，迎風面的基隆北海岸及東半部地區降雨增加，氣溫下降。

鄭傑仁指出，今天清晨受輻射冷卻效應影響，最低溫出現在新竹關西的10.7度，苗栗、雲林、南投及嘉義也只有11度到12度。但白天西半部高溫回升在26度以上，宜蘭雲量較多高溫24度，花蓮台東高溫達25度。

未來降雨趨勢，鄭傑仁表示，今天只有迎風面零星降雨，但明起東北季風南下增強，迎風面的基隆北海岸及東半部地區降雨增加，尤其基隆北海岸及大台北山區、宜蘭有局部大雨發生機率。

鄭傑仁指出，周三到周五隨東北季風逐漸減弱，降雨地區又限縮以迎風面為主，且只有零星降雨。周六下一波東北季風再增強，北部及東半部降雨再增加。