台灣人肝病主要凶手之一 消除C型肝炎10年大事記

C型肝炎是台灣人肝病主要凶手之一，響應世界衛生組織（WHO）2016年喊出2030年消除病毒性肝炎願景，台灣10年來加速進行，最近向世衛西太平洋辦公室提交C肝消除認證申請。

台灣在1986年率先全球實施所有新生兒接種B型肝炎疫苗，根據文獻報告，此後年輕世代的B肝帶原及肝癌發生率顯著下降，35歲以下僅不到1%有B肝帶原。第二場肝炎聖戰，自2003年以來展開C肝治療計畫，2016年在國家型政策推動下，加速以2025年消除C肝為目標。

以下是台灣消除C肝大事記：

--1989年：國際醫學界證實「C型肝炎病毒」的存在。

--2003年10月：衛生署中央健康保險局推動C肝治療計畫，實施C肝感染者醫療給付方案，但雷巴威林合併注射長效干擾素治療副作用大，據肝病防治學術基金會資料，僅10%至15%病人接受治療。

--2011年8月：衛生署國民健康局提供民國55年次或以後出生且滿45歲、及年滿40至60歲具原住民身分的民眾，終身一次接受B、C肝免費血液篩檢。

--2014年：全新口服C型肝炎抗病毒新藥問世，改寫了C型肝炎治療歷史，不需合併干擾素，通常只需服用8至12週，9成以上機會可根治C型肝炎，臨床研究顯示幾乎沒什麼副作用。

--2015年：世界衛生組織（WHO）倡議2030年消除病毒性肝炎。

--2016年12月1日：衛生福利部「國家消除C肝辦公室」成立。

--2017年1月24日：全民健保有條件給付免干擾素的C肝全口服新藥，並階段性放寬條件，擴大給付對象。

--2018年：時任行政院長賴清德任內核定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，設定「以治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以預防鞏固成效」的政策方向。

--2019年1月：C肝全口服新藥健保給付條件不再設限，病人只要確認感染慢性C肝，不論有無肝纖維化，均可成為給藥對象。

--2020年9月28日：衛生福利部國民健康署放寬成人預防保健中B、C型肝炎篩檢年齡為45至79歲（原住民為40-79歲）終身一次。

--2021年10月22日，衛生福利部中央健康保險署公告全面取消處方C肝新藥的科別限制，參與C肝新藥健保給付執行計畫的醫療院所家數，從659家增加到802家。

--2023年3月，國家消除C肝辦公室已完成階段性任務，回歸體制，於國民健康署成立「B、C型肝炎防治辦公室」。

--2023年9月，衛生福利部國民健康署與法務部矯正署合作，推動矯正機關C型肝炎篩檢及治療計畫，將監所收容人納入篩檢對象，並由民間團體提供補助，以加速收容人治療進度。

--2025年8月1日，擴大肝炎篩檢年齡至1986年以前出生（含）至79歲的民眾，提早找出更多潛在的感染者並協助接受治療。

--2025年：台灣設定提前於此年達成消除C型肝炎，呼應WHO宣示2030年消除病毒性肝炎的目標。