2025消除C肝4／健保殺價1折立功 C肝新藥200餘萬變25萬

中央社／ 台北7日電

台灣加速達到消除C肝的目標，健保給付口服抗病毒新藥並促使降價到大約1折，患者不再需賣房借貸籌錢買藥，藥廠透過降價策略獲得市場份額，成為新藥議價三贏的標竿。

談起C肝高效抗病毒口服藥物的問世，「不得了，終於看到曙光」，投入C肝防治30年的高醫大校長余明隆告訴中央社記者，在新藥納健保那天，大家只有一個想法，「要把C肝從我的家鄉拿掉。」

口服新藥問世前，C肝治療的傳統療法是雷巴威林合併注射長效干擾素，對C肝症狀不明顯的患者而言，藥物副作用比C肝本身還難忍受，像是重感冒、憂鬱、或化療一樣白血球數目直掉、貧血等。據肝病防治學術基金會資料顯示，雖健保全額給付組合療法，但是只有10%至15%病人接受過傳統療法。

幾乎沒副作用、能根治C肝的新藥10多年前上市，依然是患者看不到吃不到的「白日夢」，肝病防治學術基金會總執行長楊培銘說，療程平均新台幣250萬至300萬元，經濟富裕的美國也沒幾個人用得起。

台灣當時能自費使用新藥的人寥寥無幾，楊培銘說，患者常需要拿房子抵押貸款，幾乎傾全家之力才有能力治療。對醫療團隊而言，壓力也很大，因為療效並非百分百，約1成患者可能無效，「醫師當時反而會勸患者再等等，不要太急，也不要拿一生積蓄去冒險。」

2016年10月，時任衛生福利部長林奏延開始找藥廠「喝咖啡」，因為讓C肝治療不分貧富，納入健保是唯一正途，但高額治療費用、龐大患者人數，即使以國家之力也是沉重負擔，明知藥廠研發成本高，他仍毅然推動降價。

楊培銘說，林奏延事後才透露，當下喊出的價格一口氣一個療程從200多萬砍到40萬，心裡根本沒有底。

台灣健保制度的議價功力連菜市場阿嬤都要甘拜下風，最終以24.9萬元成交，相當於藥廠最初喊價的10分之1，C肝新藥大幅降價納入健保給付。

時任中央健康保險署長李伯璋告訴中央社記者，在與各家藥廠談判C肝新藥健保核價時，正巧其他國家開始出現以量制價的情況，例如韓國已降至約新台幣25萬元。當時林奏延對他說，「我們不能比韓國貴」，台灣C肝患者更多，市場潛力更大。

被問及在推動C肝新藥納入健保過程最感自豪之處，李伯璋說，其實就是平常心，與藥廠談判並不是吵架或威脅，而是要以誠意溝通。

「有1名腎臟移植患者，令我印象深刻」，李伯璋說，患者移植後，腎功能好了，但C肝導致肝功能不佳持續纏身，仍在臨床、尚未進入公部門的他，親眼見證新藥助患者重生，卻造成龐大經濟負擔。

新藥順利引進台灣，健保署與醫療端、藥廠端的更多合作才剛剛拉開序幕，健保署對藥廠殺價取得C肝新藥的「甜甜價」，就得有一定規模的病患才有成本效益，大約是20萬人，因此必須找出所有潛在患者，除了積極普篩，提醒功能更不可或缺。

李伯璋說，C肝患者多無明顯症狀，而且不一定會就診消化系內科，健保署利用雲端資料系統設計提醒功能。

不分科別的醫師只要在診間讀卡機上插入病人健保卡，電腦讀取資料，螢幕首頁就會跳出C肝提醒，提示患者可能需要治療。

李伯璋說，只要醫師掌握正確資訊、多提醒一句話，就能提高治療率，健保署更進一步開放所有科別醫師開立C肝健保藥物，而非僅限專科。只要策略得當、有足夠資源，推動就能成功。

值得一提的是，還有病患登錄管理與治療品質監控機制誕生，也就是C肝病人造冊列管後，在治療期間若有疑難雜症、以及療效評估追蹤，都有個案管理師陪伴病患走過療程，提供諮詢及指引，讓醫病合作更加緊密。

李伯璋表示，這不僅讓藥廠感受到台灣的誠意，更形塑新的醫病關係，醫師對病患而言不只是過客，患者也不再是拿藥就走。

醫師需定期監測手邊C肝新藥治療患者，個案管理師則持續追蹤病情，使醫病互動更加密切，李伯璋笑著說，患者能感受到醫療團隊的關心與責任，治療成功率自然提升。

不具名醫界人士透露，除了病患受惠，這場C肝口服新藥的健保議價是健保署與藥廠雙贏策略。當初有3家廠商推出新藥，3個月療程的廠商1家降價、1家不降價，6個月療程的廠商因為競爭劣勢也降價。

這位人士說，使用量最大的降價藥廠從20億元C肝新藥預算裡賺走了15億，6個月療程的廠商賺走剩餘部分，「至於不願意降價的廠商，下場就是總經理被換掉了。」

李伯璋認為，C肝新藥納入健保的成功經驗可作為未來新藥納保典範。藥廠希望透過健保開拓市場，需在成本與效益、專家共識執行治療準則間取得平衡。

他提到，韓國相關運作成熟，擁有龐大健康效益與成本評估智囊團，懂得掌握國際市場變化，檯面上藥價與實際談判價格往往不同，關鍵在於能否精準掌握資訊。

