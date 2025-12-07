2025消除C肝3／民間團體送東風 C肝普篩防治上山下海還到監獄

台灣消除C肝有成，民間力量功不可沒，從泡茶和鄉親搏感情、補貼醫療費用給醫院，辦活動送贈品順便衛教篩檢，到政策研究，攜手醫學中心到基層院所，合力翻轉肝病島國污名。

2025是台灣消除C肝的目標年，高雄醫學大學校長余明隆認為，台灣「超前部署、成效卓越」，不僅政府部門、醫療與公衛體系動起來，民間力量更是讓一切能順利推動的那一陣「東風」，因為民間組織運作相對公務機關有彈性多了。

尤其在偏鄉地區，要讓需要治療的民眾出來就醫，肝病防治學術基金會總執行長楊培銘笑說，「簡直用盡各種方法」。

他說，在都會區很難想像，並不是國家提供健保給付就夠了，「有些人就是沒有辦法來看醫師啊！」很多偏鄉的醫療可近性不足，經濟、交通不便都是問題，每天為了生活奔波，哪可能有時間來看醫師。

●篩檢走透透 可繞台灣411圈

42萬8716公里，換算等同環島411圈、繞地球將近10.7圈，這是過去30多年來，肝病防治學術基金會保肝列車累積的里程數，深入全台各偏鄉及山地離島，舉辦超過900場偏鄉篩檢，總服務人數近70萬人，其中篩出B肝、C肝、B+C肝帶原者共計10萬5499人。

肝基會不但跟在地醫療院所談好，肝基會轉介的患者免收掛號費，還提供醫療補助給醫院、想辦法接送民眾往返等，辛苦不多說，楊培銘「能幫忙的就儘量幫忙」一句話帶過，歸功於原本就有一群默默耕耘的人。

楊培銘遙想多年前國家C肝辦公室提出微根除計畫，針對原住民部落、鄉鎮等，透過類似競賽的方式，希望盡快找出潛伏在社區C肝患者，前幾名達標的鄉鎮，其中包括肝基會協助區域，都是當地熱心衛生所主任天天去盯，之前就已經跟地方打好關係，才有可能提前成功。

●泡茶搏感情 辦活動順便抓來篩

楊培銘難忘一位嘉義縣阿里山鄉衛生所主任曾跟他分享，有間廟宇住持堅持不來篩檢，連帶要求寺廟內的人都不可以，畢竟牽涉到信仰，主任心知沒有那麼簡單，乾脆三不五時去廟裡泡茶、聊天「搏感情」，最後總算打動住持，同意讓廟裡的人去篩檢，「可是住持自己還是不要。」

楊培銘說，該名主任在當地10多年了，不斷推動C肝篩檢，等到C肝辦公室提出計劃，剛好水到渠成，過程中有很多令人難以想像的辛苦，無論國家、NPO組織，有錢出錢、有力出力。

高雄長庚醫院肝膽胃腸科醫師、衛生福利部肝癌及肝炎防治會委員盧勝男說，他經常帶著醫院的行動篩檢團，為了避免好不容易篩出的病人因路途遙遠而不治療，他會找在地診所，詢問有沒有意願幫忙照顧C肝患者，四處牽線。

所以盧勝男的腦袋記著一本另類的醫病「姻緣薄」，要扭轉每5個病患就有4人須舟車勞頓就醫的困境，需要大醫院到小診所、偏鄉外展門診到監獄義診共同投入。問起印象最深刻的牽線，他只淡淡用一句「都過去了，我只想著下一位（病人）」。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言與高醫團隊，加上在地衛生所組成堅強C肝戰隊，行遍高雄市原鄉部落，短短一年內就達成桃源區在籍在戶居民篩檢率100%、治療率98%，成為全國第一個率先根除C肝的鄉鎮區。

他以「真的是無所不用其極」總結團隊所付出的心力。戴嘉言透露，當時從桃源衛生所所長邱孟肇、在地醫師到藥師剛好都是高醫人，一夥人計算訂出目標後，開心在衛生所設了篩檢站，「結果沒人上門」，因為桃源太過幅員廣大，就醫路迢迢。

「好吧！那就我們去吧，醫師動，病人不動！」既然民眾翻山越嶺來篩檢不容易，團隊一方面辦活動吸引人出門，借機順便拉來篩檢，同時挨家挨戶到民眾家抽血，「還好團隊成員面相都還不錯，不然可能會被誤認為強盜。」戴嘉言忍不住開玩笑。

●抽血篩檢到治療追蹤 完整協助肝苦人

除了高雄市原鄉，戴嘉言也將肝炎照護外展門診「地區化、在地化」的就地治療模式，推動到屏東縣泰武、獅子和台東達仁等山地鄉，盼原民病患都能順利治癒肝炎，並積極在學校及部落團體演講、衛教，將預防工作向下扎根。

「抽血篩檢是啟動消除肝炎的第一步。」楊培銘說，以前要病患先到醫療院所來抽第一管血，若檢測C肝抗體陽性，就會通知患者來抽第二管血進一步檢驗，「天龍國人」應該很難想像，出門抽這兩管血對偏鄉民眾有多困難，後來改成一次抽兩管血，不用跑兩趟，對交通不便及年長病人更方便。

肝基會創辦人、台大教授宋瑞樓早在1965年就倡議全面抽血檢測。楊培銘坦言，「肝基會草創時期，沒有人會預料到肝基會能走到今天這一步。」

一開始肝基會沒有檢驗能力，只能外包處理，感謝當時有檢驗試劑廠商願意用成本價幫忙，現在肝基會已有專屬檢驗室，加上異常個案的後續追蹤關懷與就醫治療，加大力道打擊C肝。

●研究建立C肝模式 助防治政策具體化

「北」肝病防治學術基金會、「南」台灣肝臟學術文教基金會，是目前兩大最為人熟知的肝病防治民間力量。余明隆以後者為例指出，長年持續推展建立C肝模式，教育、培養治療C肝人才，結合完整真實世界數據，可作為政策參考。

余明隆另外舉例，非政府組織與醫療院所、矯正署、地方衛局單位合作，在澎湖建立模型後，推展到全台灣矯正機關等，在在都顯示跟民間機構合作的重要性，民間機構除了提供衛教、篩檢人力，還提供經費，走入民間，跟只靠政府推動的力道差很多。

台大醫院肝炎中心主任楊宏志也說，公家宣導通常比不上民間彈性，況且門診時間有限，肝臟又是沒有感覺的器官，病人常覺得「我現在又沒有怎樣」、「有那麼嚴重嗎？」除非是多年老病友，否則有時不容易說服。自從民間機構多方宣導之後，很多病人主動說要治療，政策宣導及產官學界配合，是台灣能成功主要原因。

未來最大挑戰是找到更多黑數，楊宏志解釋，這有兩大目的與功用，其一，早期治療一個慢性C肝患者費用約新台幣15萬到20餘萬元，如果等到肝癌、肝硬化，整個成本大為提高，包括家庭成本、社會成本都很高；第二個功用是避免「水龍頭沒關」，如果黑數一直在玩捉迷藏，恐怕永遠沒有辦法根除。