2025消除C肝1／台灣10年近19萬人得治C肝 三大策略奏效

C型肝炎是台灣人肝病的主要凶手之一，由於精準公衛防治等三大策略，加上新藥治療不再高不可攀、遙不可及，10年來估計有近19萬病患得到治療，消除C肝是台灣步入21世紀至今最有效率的公衛行動。

人類能消滅的傳染病不多，全球接種牛痘後，1980年世界衛生組織（WHO）宣布全球根除天花，這是人類史上第一個被終結的傳染病。在台灣，1965年根除本土瘧疾，2000年根除本土小兒麻痺野生病毒，步入21世紀，防治B肝病有成，接下來是C肝。

世衛在2016年推出2030年消除病毒性肝炎的願景，台灣10年努力，已有8成的C肝病患接受治療，近期向世衛西太平地區辦公室（WPRO）提交消除C肝認證申請，待國際專家檢核後正式發布成果。若順利通過，將超前5年成為亞洲領先，與冰島、澳洲、埃及等國並列前段班。

據中央健康保險署統計，自2003年至2016年，約有6.3萬人採用傳統的C肝治療，即口服雷巴威藥物合併注射干擾素。自從C型肝炎全口服新藥（DAA）在2017年1月24日起納入健保給付，至2025年9月底，4130人仍選擇傳統治療，18萬餘人則受惠新藥，治療率近9成5。

●消除C肝國家級行動 奔赴目標

促進醫療可近性、揪出潛在C肝病患、推倒天價新藥高牆，三者不可或缺，衛生福利部肝癌及肝炎防治會委員盧勝男告訴中央社記者，「國家動起來，就是成功的核心。」

C肝主要經由血液傳染，沒有疫苗可預防，在台灣是僅次於B肝造成慢性肝炎、肝硬化與肝癌的第二號凶手。據文獻統計，台灣10年前的C肝盛行率約2%至4%，高於多數亞太國家，尤其雲嘉南沿海地區與部分原鄉盛行率達10%至20%，甚至有超過5成、近7成盛行率的C肝村。

時任副總統陳建仁的登高一呼，國家消除C肝辦公室於2016年底成立，行政院在2018年院長賴清德任內核定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，提出精準公衛防治、防治一條龍、「防治在地化」的核心策略，全面推動C肝防治工作。

●以治療引領防治 健保新藥加速推進

除了政策到位及經費挹注，盧勝男說，由於C肝口服抗病毒新藥問世，相較以往使用「雷巴威林合併注射干擾素」的傳統療法，不但療效可達9成以上或更高，副作用較少，讓病人接受度高，大幅提高消除C肝可行性。

「一切天時地利人和」，盧勝男驕傲地說道。

「我認為，這是台灣近代公衛史最有效率行動」，盧勝男說，這場與C肝的搏鬥，台灣第一步採行「以治療引領預防」，先治療已知病患，減少新感染風險。

當醫師把口袋名單病人都治好，第二步就是「以篩檢支持治療」，台灣2020年起擴大肝炎篩檢範圍，放寬為提供全民終身1次免費抽血篩檢，至今約1080萬人篩檢。

高雄醫學大學校長余明隆說，地毯式篩檢最大的挑戰在於民眾病識感不足，肝臟是沉默的器官，通常至肝硬化或肝癌才有感，有症狀患者不到10%，甚至多達半數肝指數是正常的，許多人不知道自己生病，忽略篩檢重要性。

台灣1960年代以前因醫療行為消毒不完全，導致C肝病毒傳播，感染者多數集中在老年族群和特定鄉鎮區域，正是一群很吃「搏感情」的民眾，盧勝男與余明隆都特別大讚民間機構、非營利組織是重要支柱，「無法想像如果他們不加入該怎麼辦！」

余明隆更是點出公務機關有很多條條框框，非營利組織相對彈性多了，如肝病防治學術基金會、台灣肝臟學術文教基金會等，民間力量走到民眾家門口，意見領袖成為篩檢推銷員，成功突破原本難以接觸的鄉親心防。

●以篩檢支持治療 繼續掃除死角

余明隆就讀醫學系時，教科書上只有A肝、B肝，當時科學界已察覺到有一種血液傳播非A非B肝，他說，畢業那年美國科學家終於證實C肝病毒存在，進入研究所才與C肝結下不解之緣，「從無藥可治到把C肝從我的家鄉拿掉」，有幸參與這場奮鬥，除了感動還是感動。

世衛訂定消除病毒性肝炎的計畫目標，包含診斷率超過9成、被診斷治療率逾8成、安全注射率100%、血品安全100%、每名靜脈注射藥癮者可取得的安全針具300份。

以及B、C肝相關肝癌及失代償性肝硬化造成的死亡率低於10萬分之6。

在C肝方面，包括新感染C肝年發生率（一般族群）低於10萬分之5、新感染C肝年發生率（靜脈注射藥癮族群）低於2%；以及2030年達到C肝的90%診斷率、減少90%的新發生個案、C肝相關死亡率降低65%等。

「高風險族群難以接觸」也是台灣消除C肝一大挑戰，除了地區性高盛行族群，還有特殊高風險族群，例如共用針具的藥癮者行蹤較不易掌握，需要特別設法接觸。

●以預防鞏固成效 挺進最後一哩路

余明隆說，藥物成癮者是如今最大的挑戰，也是「最後一哩路」，幸好矯正機構篩檢涵蓋率已接近7成，只要再多些努力，應該能進一步提升。

盧勝男認為，第三步「以預防鞏固成效」就是答案，C肝篩檢需要持續推進，特殊族群最怕再感染，特別是進入「美沙冬門診」等藥癮者特殊群體，需要有更好的藥癮替代療法和控制措施。未來的挑戰是如何克服這些特殊群體的治療與預防瓶頸，並確保消除C肝長期成效。