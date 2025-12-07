不了解特殊兒產生「討厭」 羅慧夫顱顏基金會推廣兒童繪本消弭偏見

班上有特殊生，同學可能因誤解而產生偏見、討厭情緒，需要老師透過「理解、接納、共存」過程，讓班級更友善包容。遇到特殊的孩子該怎麼辦？羅慧夫顱顏基金會執行長陳依怜表示，今年舉辦第28界「用愛彌補」兒童文學獎，希望傳遞友善的價值觀，栽種「尊重差異」的理念在每個人心中。

陳依怜指出，「愛」是良善的種子，總有一天會萌芽；而基金會舉辦各類兒童繪本活動，希望孩子們將來會成為善良友愛的大人。今年「用愛彌補」兒童文學獎徵稿主題為 「和好」，邀請全台國小二至六年級的孩子，用繪本畫出「當誤會化為理解、差異變成連結」的成長歷程。

活動鼓勵孩子思考：「是否曾因誤解與朋友冷戰？是否在反思後發現，換個角度去看事情，就能讓關係變得更好？」今年共有143件投稿作品，每則創作故事都及其珍貴，呈現「和解」的微小時刻與深層情感，年紀小小的孩子們，以細膩圖文摹寫「換位思考」和「修補關係」時的勇氣與溫暖。

這場純真的「和好之旅」，就讀彰化縣和美鎮和仁國小四年級的施博皓獲得金獎，他分享，創作過程中父母不僅給予支持與鼓勵，更經常討論故事內容。其作品「相處‧知道」靈感來自班上同學之間的互動，從「前一秒是朋友、下一秒吵架」的日常，延伸到「和好」主題，讓人感受相處之道的奧妙。

獲得銀獎的林可宸，就讀台中市南屯區的永春國小，從幼兒園起便熱愛繪畫。在老師及母親的鼓勵下，挑戰不同的繪本創作，勇敢將自身校園經歷畫出，曾經因為不了解而對特殊疾病的同學產生「我討厭你」。後來在理解同學特殊狀況後，明白不是每個人生下來就是健康的、每個人都不一樣。

林可宸分享，創作過程中，不斷回想現實生活中類似的情境，並希望透過繪本提醒大家：「每個人都可能在衝突後感到後悔，和好不只是道歉，更是一種成長。」她後來也跟這位特殊兒變成好朋友，學習傾聽、分享、同理心，這些心路歷程都變成獨一無二的創作元素。

本屆活動由陳依伶、國語日報週刊主編侯宗華、發現者藝術工作室油畫家盧劭暐、台東大學兒童文學所副教授林玲遠以及連續兩年入圍波隆納插畫獎的繪本作家張筱琦擔任評審委員。繪本徵件比賽評審歷時一個多月，評選出金獎、銀獎各1名，佳作3名以及優選5名。