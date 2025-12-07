節氣大雪你「補」對了嗎？ 中醫：3種「痺症」體質飲食大不同

今天是節氣大雪，屬於冬季的第三個節氣，亦代表進入「深冬」。中醫師賴俊宏表示，隨著氣溫驟降、濕氣加重，許多「冬病」也蠢蠢欲動，除了各種呼吸道疾病，最讓民眾苦不堪言的莫過於「類風濕性關節炎」。患者要適度運動、均衡飲食，但嚴禁補過頭，亂補易上火或加重慢性病。

類風濕性關節炎容易在冬天惡化，因為氣溫低導致血管收縮、血液循環變差，疼痛感更加明顯。賴俊宏指出，這類疾病好發於35至50歲的中壯年族群，且女性比例高於男性。寒冷潮濕的環境宛如致病溫床，容易誘發關節疼痛或加重原有病情，日常保養最重要的是保暖，早晨醒來可先活動關節再下床。

從中醫觀點來看，類風濕性關節炎屬於「痺症」；所謂「痺」，即凝滯不通。當人體氣血虛弱，風、寒、濕、熱等外邪趁虛而入，導致經絡氣血受阻，便會產生關節腫脹與疼痛。正所謂「痛則不通，通則不痛」，若長期氣血凝滯，筋骨失去濡養，晚期甚至可能造成關節變形。

賴俊宏說，在治療上，除了尋求專業中醫師開立內服藥物，亦可搭配藥浴「外治」，雙管齊下通筋活絡，舒緩急性期的腫痛。不過，飲食調理是居家保養的關鍵，但切記不能盲目進補，中醫依症狀將類風濕性關節炎分為四種型態，吃對了才能緩解不適。

1.濕熱痺、毒熱痺 症狀：關節紅腫熱痛者 建議飲食：選用性味寒涼的食材協助清熱，如薏仁、生梨、蘆根、豆製品及各式瓜類。 禁忌：嚴禁「火上加油」。避開辣椒、芥末、蔥、薑、桂皮及酒類等溫熱刺激性食物。 2.寒濕痺 症狀：遇冷痛增、關節僵硬者 建議飲食：此類患者需要「溫陽散寒」。適合食用豬、牛、羊骨高湯，並佐以薑、桂皮或藥酒烹調，以活絡氣血。 禁忌：與熱痺相反，應避免寒涼生冷食物，以免氣血更加凝滯。 3.肝腎虛痺 症狀：久病體虛、關節變形者 建議飲食：多發生於病程晚期。建議攝取平性補益的食材，如冬蟲夏草、山藥、糙米、玉米、地瓜及豆類，溫和補養。 禁忌：身體虛弱時，應忌食過度辛辣刺激之物，如蔥、蒜、辣椒、韭菜等。

賴俊宏推薦大雪食療，可以烹煮絲瓜豆腐湯，絲瓜與豆腐皆具清熱解毒、潤燥之效，適合搭配正餐食用，輔助緩解發炎不適。針對正處於關節疼痛發作期，且伴隨輕度紅腫（偏熱性）的患者，是一道簡單的居家食療。