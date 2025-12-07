以為只是胃酸逆流…男子連續嗆咳5個月 一驗竟確診肺癌第3期

肺癌是最常見的癌症之一，一名60多歲男子因胃酸逆流、進食容易嗆咳因而前往就醫，原以為只是胃食道逆流加重，沒想到竟確診肺癌第3期，並合併淋巴轉移。醫師提醒，像是嗆咳、聲音沙啞、頸部緊繃等症狀，都不是逆流造成，而是淋巴腫大壓迫神經的警訊。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師錢政弘在臉書發文表示，該名男子有多年胃食道逆流病史，但5個月前來門診時特別提到：「喉嚨有灼熱感，而且吃東西很容易嗆咳」，這讓錢政弘提高警覺，雖然部分症狀符合胃食道逆流，但「嗆咳」並非常見表現，因此安排胃鏡檢查。檢查結果顯示病患確實有食道發炎與幽門桿菌感染，但咽喉處沒有異常。

男子服藥兩周後，逆流症狀明顯改善，但嗆咳仍偶爾出現，錢政弘覺得不太對勁，建議他同步至耳鼻喉科評估。兩周後症狀卻惡化，不僅聲音沙啞、脖子緊繃，耳鼻喉科醫師更發現左側聲帶麻痺，研判是喉返神經遭壓迫所致。進一步轉診胸腔科檢查後，最終確診為肺癌第3期，且已轉移至頸部淋巴結。

男子近期回診追蹤幽門桿菌時透露，已接受3個月化療，咽喉不適完全消失。錢政弘回顧他的病程才發現，當初的嗆咳、沙啞、頸部緊繃其實與逆流無關，而是癌症轉移壓迫神經造成。他提醒，胃食道逆流雖常見，但若治療後仍有特定症狀未改善，或出現吞嚥困難、嗆咳、聲音沙啞等「非典型警訊」，務必跨科檢查，以免延誤治療。