太平山森林遊樂區宜專一線8.5公里坍方 雙向交通中斷搶修中
太平山國家森林遊樂區內道路-宜專一線8.5公里今天清晨發生坍方，造成道路雙向受阻，林業及自然保育署宜蘭分署已啟動封閉措施，調派機具進行搶修，預計下午2時可以完成單向通行。
初步估計宜專一線8.5k處的坍方，崩落於道路之土方高度約2公尺，造成長約40公尺路段受影響。宜蘭分署目前已投入機具搶修作業，並持續監測邊坡穩定狀況，加速清除坍方及恢復道路通行。
太平山國家森林遊樂區昨天住宿遊客有131人，太平山莊已提醒暫緩下山，由山莊提供必要性服務及協助，同時通知今天預訂上山遊客可以先至鳩之澤溫泉區或調整遊程。相關訊息請民眾可上官方網站及FB粉專查詢，宜蘭分署持續性更新最新交通資訊。
