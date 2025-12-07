太平山森林遊樂區宜專一線8.5公里坍方 雙向交通中斷搶修中

太平山國家森林遊樂區內道路-宜專一線8.5公里今天清晨發生坍方，造成道路雙向受阻，林業及自然保育署宜蘭分署已啟動封閉措施，調派機具進行搶修，預計下午2時可以完成單向通行。

初步估計宜專一線8.5k處的坍方，崩落於道路之土方高度約2公尺，造成長約40公尺路段受影響。宜蘭分署目前已投入機具搶修作業，並持續監測邊坡穩定狀況，加速清除坍方及恢復道路通行。