入冬最強冷空氣周末南下 吳聖宇：下周日周一乾冷探10度

本周受兩波冷空氣影響，第二波可能是入冬最強。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，周六晚間到下周日(14日)清晨降溫會比較明顯，下周日晚間到下周一(15日)清晨預估是溫度最低點，中北部、東北部空曠地區可能降到10-12度。

吳聖宇指出，今西半部普遍晴到多雲，北部、東半部高溫24-26度，中南部26-28度，不過今晚到明日清晨在中北部、東北部空曠地區要留意局部輻射冷卻效應，部分地區有機會降到13-15度。

明天新一波東北季風增強南下，同時中高層有短波槽要掠過台灣附近，吳聖宇說，北部、東半部轉陰有短暫陣雨，北部山區、宜蘭一帶有局部較大雨勢發生機會，中南部雲量也增多，但降雨機會不高。冷空氣強度有限，變化比較大是白天高溫，北台灣感受比較明顯，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫降到21-23度，中部及花東地區24-26度，南部27-28度或以上。明晚到後天清晨中北部、東北部局部空曠地區低溫有機會降到15度或以下。

吳聖宇指出，周二晚間季風才會逐漸減弱，大台北東側、宜蘭、花東及恆春半島一帶到晚間可望大致轉多雲到陰，西半部維持多雲到有陽光。新竹以北到宜蘭白天高溫21-23度，花東23-25度，苗栗以南的中南部仍有26-28度。夜間到周三清晨中北部、東北部空曠地區可能降到15度或以下。

周三迎風面東半部偶有零星降雨，西半部晴到多雲。北部、東半部白天高溫回升到25-28度，中南部27-29度，夜間到周四清晨在中北部、東北部空曠地區仍可能有局部15度上下低溫。

吳聖宇指出，周四、周五又有一股較弱東北季風南下，且有微弱鋒面周四白天掠過台灣以北到琉球一帶海域，北部、東北部、東部可能有局部短暫陣雨，其他地方晴到多雲。北部、東半部白天高溫24-26度，中南部26-28度或以上，中北部、東北部空曠地區夜間局部低溫，可能降到15度上下。

真正比較明顯變化要等到周六下半天到晚間，吳聖宇說，隨鋒面系統掠過後，較強東北季風夾帶冷空氣南下，北部、東半部轉為陰天有短暫陣雨，中南部雲量增多。周六晚間到下周日(14日)清晨降溫比較明顯，中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到13度或以下，南部及花東空曠地區17度上下。

吳聖宇指出，下周日(14日)東北季風冷空氣最明顯，不過隨乾空氣南下，迎風面降雨逐漸減少，轉多雲到陰，其他地方多雲到晴。

但溫度顯著下降，北台灣感受最明顯，吳聖宇說，白天高溫可能降到只剩下16-18度，中部及花蓮20度或以下，南部及台東21-23度。下周日晚間到下周一(15日)清晨預估是溫度最低點，中北部、東北部空曠地區可能降到10-12度，至於台北市低溫會不會低於14.4度值得觀察，可能有機會，如果達到就會成為入冬以來第一波大陸冷氣團，南部及花東空曠區可能降到14度或以下。預估下周一(15日)白天起才逐漸減弱，溫度略回升，真正比較明顯回暖可能要等到下周二(16日)白天才會比較明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。