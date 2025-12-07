台鐵嚴重誤點 旅客到站馬上退票 旅客嘆：二倍旅程的補償
台鐵公司昨天下午公告，受電力設備故障影響，桃園至中壢間西正線電車線無電，以東正線單線雙向行車，上下行列車大誤點，昨天正逢假日，許多旅客搭台鐵出遊、返鄉，因誤點擠在車站月台；從台北搭車到豐原旅客昨晚下車後再排隊到窗口退票，全額退款，旅客嘆這是二倍旅程的補償。
台鐵昨晚公告表示，昨晚10時2分 ，桃園站至中壢站間路線已恢復正常。昨天下午的電力設備故障影響已嚴重誤點，許多南下北上旅客行程都受影響。
豐原一名旅客表示，昨天下午從台北車站要搭普悠瑪列車回豐原，準時下午4時45分發車，行駛到板橋站時開始緩慢進站，再開到原本沒停靠的樹林站停車等候，一等20分鐘，再往南行駛列車走走停停，昨晚開抵豐原站時已嚴重誤點一倍時間，誤點87分鐘，車上廣播提醒乘客下車後可到櫃台窗口退票。
旅客下車立即衝到窗口已大排長龍，昨昨周末正好有許多人要搭車，看到排隊人潮好奇問是哪班車如此熱門；豐原站人員見排隊人潮多，到隊伍旁提醒大家，一年內可持票到台鐵全省各站退票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言