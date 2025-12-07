快訊

華航機隊／A300-600R勞苦功高 為何卻承擔罵名黯然退役

兩岸觀策／兩岸轉向隔橋分治？金廈大橋帶來往來新思維

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

日本流感仍流行…是否來到轉折點？日旅達人這樣說

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
不少民眾最近仍前往醫療院所打流感疫苗。本報資料照片
不少民眾最近仍前往醫療院所打流感疫苗。本報資料照片

目前仍有不少民眾到日本旅遊，日本流感仍流行，前台大感染科醫師、日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專更新日本流感流行狀況，他指出，每機關稍降為44.99人但仍然流行，是否就此走到轉折點一路向下，可能接下來還要再看一、兩周會比較明朗。

林氏璧指出，根據國立健康危機管理研究機構的報告，截至11月30日的一周內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為17萬3380人，比前一周減少約10%。每家醫療機構平均通報患者數從51.12人降為44.99人。若按都道府縣，每家醫療機構的平均患者數，埼玉縣達74.81人居冠，至於京都府為53.03人。

林氏璧指出，41個都道府縣超過警報的30人，地圖上還是一片紅通通。19個都道府縣的患者數比前一周增加，但有28個比前周減少。

至於最近5周日本鑑定的流感病毒型別，以A型H3為主占95%，A型H1N1占2%、B型3％。9月以來日本的H3中，幾乎都是H3N2的K分支。這和台灣的趨勢是一樣的。

林氏璧也說，目前打的疫苗還是有一定的效力，抗病毒藥物也都有效，大家不用擔心。他本周到東京觀察，電車和新幹線上有一定的口罩覆蓋率，可能逾5成，比較空曠室外覆蓋率就比較低。但他要在密閉空間聽到周邊有人咳嗽，就會馬上反射性的動作戴上口罩。

日本旅遊 流感病毒 患者

延伸閱讀

中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號

日本陸客真的全消失？網曝東京熱點空蕩蕩 達人搖頭曝真相

日本「流感+熊害」林氏璧推廣旅遊被酸沒良知 曝數據：別放大恐慌

台灣也有事！陸50萬張赴日機票取消 林氏璧曝當地旅遊實情勸做1事相挺

相關新聞

醫療機器人走入臨床 中央擬訂指引

護理人力嚴重短缺，各界寄望ＡＩ和機器人能成為護理師得力助手，國內醫療院所紛紛與科技業者合作，研發可協助臨床的機器人與相關...

人機合作是趨勢 「機器人助手 解放護理師雙手」

研究顯示，護理工作至少有三成時間花在非直接照顧病人事務，醫院研發導入護理機器人，期待減輕護理師「庶務」負擔，將精力集中於...

60歲開書店 廖志峰背水一戰

「我是背水一戰，想知道出版未來還有沒有路。」近期陸續傳來淡水有河書店、政大書城花蓮店等知名書店收攤的消息，允晨文化發行人...

明上午變天 周末入冬最強冷空氣南下探10度以下

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

地牛翻身！上午6時48分花蓮近海規模4.4地震 最大震度3級

地牛翻身！上午6時48分花蓮近海發生規模4.4地震，最大震度花蓮及台東都是3級。

入冬最強冷空氣周末南下 吳聖宇：下周日周一乾冷探10度

本周受兩波冷空氣影響，第二波可能是入冬最強。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，周六晚間到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。