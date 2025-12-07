快訊

本周2波冷空氣南下 周末挑戰首波大陸冷氣團

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明後北東又要變天了，周末之後恐有入冬以來最強冷空氣南下。本報資料照片
明後北東又要變天了，周末之後恐有入冬以來最強冷空氣南下。本報資料照片

外套準備好，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周前後會有2波冷空氣南下。明天及後天受第1波東北季風增強且南下影響，環境水氣增多，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有大雨發生機會；北部及東北部地區降溫最為顯著，中南部地區日夜溫差仍大。

「林老師氣象站」表示，周三到周六受東北季風減弱影響，台灣各地天氣大致多雲到晴，僅迎風面的東半部地區會有局部零星降雨。

第2波冷空氣南下，「林老師氣象站」指出，預計14日（下周日）開始，這波東北季風增強並大範圍顯著降溫，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團強度；代表中央氣象署所屬台北站的最低溫會達攝氏14.4度以下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 氣象署 冷氣團

