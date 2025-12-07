聽新聞
0:00 / 0:00
本周2波冷空氣南下 周末挑戰首波大陸冷氣團
外套準備好，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，本周前後會有2波冷空氣南下。明天及後天受第1波東北季風增強且南下影響，環境水氣增多，宜蘭、大台北山區及基隆北海岸有大雨發生機會；北部及東北部地區降溫最為顯著，中南部地區日夜溫差仍大。
「林老師氣象站」表示，周三到周六受東北季風減弱影響，台灣各地天氣大致多雲到晴，僅迎風面的東半部地區會有局部零星降雨。
第2波冷空氣南下，「林老師氣象站」指出，預計14日（下周日）開始，這波東北季風增強並大範圍顯著降溫，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團強度；代表中央氣象署所屬台北站的最低溫會達攝氏14.4度以下。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言