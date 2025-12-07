快訊

明上午變天 周末入冬最強冷空氣南下探10度以下

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明上午起東北季風增強，北部、東半部轉雨。北台氣溫下降轉涼、中南部早晚涼。本報資料照片

又要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，明日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。

至於周二上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。周三、四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。周五迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，今晨因「強輻射冷卻效應」，平地最低氣溫仍在11度左右。截至上午5時02分本島縣市的平地最低氣溫、前3依序為：新竹(關西鎮)11.0度，苗栗(頭屋鄉)11.5度，雲林(崙背鄉)12.1度。各地區平地最低氣溫約在12至16度。

吳德榮表示，今日各地晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部16至27度、中部12至30度、南部13至30度及東部15至28度。

至於入冬最強冷空氣，吳德榮說，最新歐洲模式模擬調整為：周六(13日)傍晚開始南下，影響至下周一(15日)，強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。周六乾轉濕，下周日、周一迅轉乾冷。但由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間亦見分歧，需持續觀察，下定論還太早。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

