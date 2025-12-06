AI醫療落地 實際進展有限

台灣近年積極推動智慧醫療，人工智慧（ＡＩ）與科技應用幾乎成為醫療產業的標配口號。但實際落地成效，卻始終進展有限，醫院端仍面臨排長隊等檢查、醫護過勞、文書繁瑣等，技術單位累積大量研發成果不易轉換為新創動能，生技公司在國際市場中找不到足夠的支點，跨界合作成功的成功案例相當有限。

亞東醫院院長邱冠明指出，健保總額制度讓醫院營收被設定天花板，雖然有助避免行業內的過度競爭，但也使醫院在設備、技術、創新投資上沒有額外的餘裕。財務受限的同時，醫護人員工作負荷累積，病人也感受到醫療系統的緊繃，最明顯的經驗就是電腦斷層掃描或磁振造影檢查排隊得等兩、三個月。

邱冠明說，醫院裡醫師告訴他，他們需要ＡＩ協助的內容其實很簡單，像是醫師只要講出一句話，例如抗生素劑量，使用頻率，ＡＩ代理人就能主動載入醫囑，這樣看診時就不用盯著電腦一直打字一直點，而是可以好好地看著患者說話。

醫院現在所需不是華麗的高階技術，而是能立即減輕負擔的工具，像是自動簽到、智慧提醒、交班，以及自動派工等。邱冠明也說到，自己最想要的ＡＩ協助，是希望將來不要有那麼多「線」，把患者限制在病床上，應鼓勵病人多活動、儘量不要待在醫院裡，醫師透過連網就能獲取病患訊息，並據以改善患者健康。

工研院代表ＡＩ科研技術端，工研院生醫所副所長王兆麟指出，生醫所擁有卓越的研發能量和先進技術，但近十年來國內生技新創公司卻顯著減少，值得深思。

研發背後需要資本支持，台新創投總經理林宇聲發現，在全球投資案件減少但金額上升的趨勢下，醫療產業的中位投資金額高於全球其他產業。醫療新創若希望獲得資金挹注，就要能整合科技、臨床與商業，他觀察到近期招募員工最多的醫療創新公司，共同特點就是與ＩＣＴ（資通訊科技）緊密結合、專注於數位化。