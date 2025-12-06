醫療機器人指引 照護司：先了解醫院試辦成果

台灣人口老化、少子化使各行各業缺工問題嚴峻，為解決相關困境，相關智慧機器人、機械手臂等應運而生。不過也讓不少人憂心，ＡＩ與機器人進入醫療現場，若進行醫療行為，應有相關規範或指引。衛福部照護司長陳青梅表示，目前研發中的機器人大多進行協助與輔助性工作，將先了解各醫院試辦成果後，再逐步討論推動相關規範。

對於機器人進入臨床，陳青梅表示，「侵入性的處置絕對不可能」。目前國內各醫院的ＡＩ應用大多屬於試辦或研究性質，尚未全面推行，各醫院依自身情境發展不同類型的ＡＩ輔助模式，整體仍在「發展中」，加上醫療團隊也明白個資保護與醫療行為界線，風險相對可控。

陳青梅說，機器人大部分多屬協助輔助性工作，主要減輕醫療一線人員體力，例如運送物品，交由護理師協助點藥、簡易衛教、摘要交班資訊等，「主要是節省護理師體力與時間，讓專業照護能更集中在病患專業照護身上」。

外界關心ＡＩ應用指引，陳青梅說，現階段仍在資料蒐集階段，ＡＩ技術快速演進，希望先行收集各醫院試辦經驗成果後，目前尚不會立即發布標準化規範，未來若研究顯示有必要發展指引，行政單位會接手後續相關規範的制訂工作。