護理師公會樂見 「科技減少庶務 而非取代專業」

近年護理人力短缺，而科技進展，導入智慧輔助臨床人力，成臨床趨勢。護理師公會全聯會理事長陳麗琴表示，導入科技智慧，協助非護理專業臨床業務，是全聯會對人力不足政策建言之一，但護理機器人應是「減輕臨床負荷，而非取代人力」，導入科技是幫助減少重複性高的事項，讓護理人員將時間集中用於以專業照顧病人。

陳麗琴表示，目前多數教學醫院，已導入不同程度科技輔助措施，全聯會樂見這些措施減輕臨床負荷，提升病人安全。但外界容易誤解，導入護理機器人可取代護理人力，但並非如此。護理機器人可取代的項目，一定是非護理工作，如處理排班、協助護理紀錄等，侵入性治療如針劑注射、協助手術等，則不可取代。

陳麗琴說，現行醫院已使用的科技護理措施，包括量測生命徵象，確認血壓脈搏後，在系統輸入即可直接上傳至病歷，減輕護理人員重複抄寫時間，也減少人為紀錄出錯；部分醫院已在手術室、供應室，導入機器人運送物品，有些醫療器材很重，護理人員反覆搬運，易致職業傷害，機器人協助這些與臨床專業無關業務，可減輕護理負荷。

依護理人員法規定，護理師完成臨床業務後，需撰寫「護理紀錄」，陳麗琴說，護理人員臨床工作繁雜，多在所有事情完成後，再一併撰寫，導致延後下班時間，各家醫院陸續導入人工智慧技術，護理人員以口述方式生成護理紀錄，經護理人員確認、調整後，作為正式紀錄，減少護理人員工作時間消耗。

部分醫院已開始使用「送藥機器人」協助遞送藥物。陳麗琴表示，美國數年前開始，就有送藥機器人技術，但機器人送藥前，需確保藥物給對人、給對時間、給對劑量，透過程式設計，確保機器人不會走錯路、送錯房，且護理人員給藥前，仍須依規定完成「三讀五對」核對程序，才能確保病人用藥安全。